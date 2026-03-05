Repasamos una temporada más en Libertad Digital quiénes son los futbolistas de La Liga que más cobran en cada uno de los equipos de Primera División en el presente curso. Siempre basándonos en las cifras ofrecidas por la página web Capology, una base de datos online de salarios deportivos, y consultando otras fuentes como Salary Sports o Fichajes.com

Conviene reseñar que todas las cifras que aquí aparecen son de salario en bruto. Además no se contemplan ni se añaden otros posibles incentivos como primas o bonus por resultados individuales o colectivos. Destacar también que en muchos de los casos no son salarios verificados, y se trata más bien de estimaciones, habida cuenta que habitualmente los clubes no detallan sus cifras exactas.

ALAVÉS (€25,290,000 total anual - €1,149,545 de media por jugador)

Lucas Boyé es el único futbolista del conjunto babazorro que supera los dos millones de euros brutos por temporada y, por tanto, el mejor pagado de la plantilla. Tras él, otro delantero se queda muy cerca: Toni Martínez, con 1.9 millones. Casi la misma cantidad que percibe Denis Suárez.

ATHLETIC CLUB (€84,550,000 total anual - €3,019,643 de media por jugador)

Los hermanos Williams son los futbolistas mejor pagados en el conjunto vasco. Primero, Nico, tras su renovación la temporada pasada. Percibe cerca de 17 millones por temporada en un contrato que le liga hasta 2035. Iñaki, por su parte, supera levemente los 11 millones brutos por temporada. Muy cerca se sitúa Aymeric Laporte, con 10.5 millones.

ATLÉTICO DE MADRID(€142,670,000 total anual - €5,944,583 de media por jugador)

Una temporada más Jan Oblak es el futbolista mejor valorado económicamente en el Atlético de Madrid, y el portero mejor pagado del fútbol español, con una ficha de 20.8 millones. Por detrás, aunque lejos, Julián Álvarez, con 12.5 millones por temporada. Cerca de los 10 millones se ubican Antonie Griezmann y Baena.

FC BARCELONA (€231,350,000 total anual - €8,568,519de media por jugador)

El conjunto azulgrana ha aumentado considerablemente su gasto en salarios para esta temporada. Tanto el total, en un 17%, como la media por jugador, en un 20%. Aunque Robert Lewandowski, con cerca de 21 millones, sigue siendo el futbolista mejor pagado.

Frenkie de Jong, con 19 millones, es el segundo. Mientras que justo por detrás se encuentran hasta cuatro futbolistas que perciben unos 16 millones por temporada: Lamine Yamal –el año pasado cobrara un millón y medio–, Raphinha, Kounde y Ter Stegen.

REAL BETIS (76,070,000€ total anual - 2,925,769€ de media por jugador)

El Betis es uno de los conjuntos que mejor marcados tiene los escalafones salariales. Y en el primero, cobrando exactamente lo mismo, se encuentran Isco, Amrabat y Antony. Los tres perciben 6.250.000€ brutos por temporada. Tras ellos Gio Lo Celso y Cucho que superan ligeramente los 4 millones.

CELTA DE VIGO (€33,130,000 - €1,227,037de media por jugador)

Se trata de un equipo que se mantiene en los mismos términos económicos idénticos de la temporada pasada, y también en las primeras posiciones de la lista. Porque el mejor pagado es Marcos Alonso, incorporado la temporada con la carta de libertad a razón de 4 millones por temporada. Tras él, Iago Aspas, se queda en 3 millones. Y Borja Iglesias en una cantidad muy similiar a la del de Moaña.

ELCHE: (€26,980,000€ total anual - € 1,037,692 de media por jugador)

El portugués André Silva es, con mucha diferencia, el futbolista que más cobra en el recién ascendido. En total, 4.2 millones. Si bien hay que recordar que llegó cedido por el Werder Bremen, y se desconoce qué cantidad le paga cada equipo.

Algo similar ocurre con Iñaki Peña (2.5 millones, Barça), Rafa Mir (2 millones, Sevilla) y Adrià Pedrosa (1.5 millones, Sevilla).

En propiedad, el futbolista mejor pagado es Aleix Febas, que roza el millón y medio.

ESPANYOL: (€26,930,000€ total anual - €1,077,200de media por jugador)

Se trata de uno de los equipos que en términos porcentuales más ha aumentado el gasto en salario respecto a la temporada pasada (casi el 50%, siempre según Capology) y en los resultados se está reflejando.

Y ahí, Javi Puado, con su contrato firmado el pasado verano, se destaca en el número 1 con algo más de dos millones por temporada. Cerca de esa cifra se queda Edu Expósito. Y en torno al millón y medio están Urko, Dolan y Pickel.

GETAFE (€35,310,000 anual - €1,471,250 media por jugador)

Borja Mayoral continúa siendo, con diferencia, el futbolista mejor pagado de la plantilla gefatense, con 4.8 millones anuales. El segundo lugar sigue correspondiendo a Mauro Arambarri, quien supera los 3’5 millones. También Djené supera los 3 millones, aunque habrá que estar atento al togolés porque este verano termina contrato.

GIRONA (€50,300,000total anual - €1,734,483 de media por jugador)

Axel Witsel se ha colocado como el futbolista mejor pagado del conjunto catalán, con 4.2 millones anuales. Si bien el belga viene cedido del Atlético de Madrid, y habría que dilucidar qué cantidad percibe exactamente de cada uno de los dos clubes.

En propiedad, David López, con 3’75 millones, es quien más cobra. Justo por delante de Daley Blind y Donny Van de Beek, que superan también los tres millones.

LEVANTE (€24,920,000 total anual - € € 1,038,333 de media por jugador)

En otro de los recién ascendidos, hay cuatro futbolistas que se mueven con la misma cifra en la primera posición: Roger Brugué, Jeremy Toljan, Mathey Ryan y Unai Vencedor. Todos ellos se mueven en torno a 1.6 millones. Y hasta cinco futbolistas más perciben 1.250.000€. Se trata de Manu Sánchez, Oriol Rey, Iván Romero, Olasagasti y Morales.

RCD MALLORCA (€35,180,000 total anual - €1,353,077 de media por jugador)

Como es de imaginar, y con merecimiento, Vedat Muriqi es el futbolista mejor pagado de la plantilla. El delantero kosovar percibe 4.2 millones por temporada, en un contrato que le mantendrá en la isla (si ningún club superior lo impide) hasta 2029. No muy lejos anda el central Marash Kumbulla, con 3.8 millones, si bien es cierto que el futbolista albanés está cedido por la Roma, y se desconoce qué cantidad exacta paga el Mallorca. Tras ellos se sitúan Martin Valjent, que la temporada pasada renovó su contrato a razón de 3.7 millones por temporada, y Sergi Darder, con 2.7.

OSASUNA (€28,330,000 total anual - €1,287,727 de media por jugador)

Ante Budimir es, de manera destacada, el futbolista mejor valorado económicamente de la plantilla rojilla. El delantero croata cobra algo más de 3 millones por temporada. Con dos se quedan Sergio Herrera y Torró. Y con 1.7 encontramos a Rosier, Catena y Aimar Oroz.

REAL OVIEDO (€28,830,000 total anual - € 1,153,200€ de media por jugador)

El centrocampista Belga Leandro Dendoncker es el futbolista mejor valorado en el nuevo equipo de Primera División, con algo más de tres millones por cada una de las dos temporadas que ha firmado. David Carmo, con dos millones y medio, ocupa el segundo lugar. Completa el podio Eric Bailly, cerca de los dos millones.

Destaca el contrato de Santi Cazorla, que a sus 41 años ha cumplido el sueño de jugar con el Oviedo en Primera a razón de 200.000 euros por esta temporada.

RAYO VALLECANO (€31,890,000 total anual - €1,275,600de media por jugador)

Otro equipo que ha aumentado considerablemente sus gastos en salarios con respecto a la temporada pasada. Y eso que ya no están los dos futbolistas que más cobraban a comienzos de la 24-25: James Rodríguez y Raúl de Tomás.

El primer lugar de la lista se encuentra repartido. Y es que hasta cinco futbolistas perciben 2.1 millones por temporada: Augusto Batalla, tras su renovación a comienzos de la temporada; Florian Lejeune, Isi Palazón, Álvaro García y también Luiz Felipe.

Y muy cerca de esa cantidad, con 1.9 millones, otros cuatro futbolistas: De Frutos, Chavarría, Óscar Valentín y Ratiu.

REAL MADRID (€307,510,000 total anual - €12,300,400 de media por jugador)

Kylian Mbappe continúa siendo el futbolista mejor pagado del Real Madrid –y de la liga- con un total de 31.3 millones por temporada. En un conjunto blanco que ha aumentado en un 12% el gasto total en nóminas respecto a la temporada pasada, tres futbolistas más superan los 20 millones. Vinicius, con 25 y un contrato que se encuentra a temporada y media de concluir; Alaba, con 22 millones y medio aunque su contrato expira este verano; y Jude Bellingham, con 20.9 millones. El que menos cobra, y con diferencia, es Gonzalo García, con 1.5 millones. Aunque todo hace sospechar que pronto cambiará la situación.

REAL SOCIEDAD (€67,190,000 total anual - €2,584,231de media por jugador)

En la tónica de la mayoría de equipos de La Liga, la Real Sociedad también ha aumentado su gasto en salarios respecto a la temporada pasada. El futbolista mejor pagado es, con diferencia, Mikel Oyarzábal, con algo más de 6 millones brutos por curso. Con cinco millones se encuentran dos jugadores: Take Kubo y Brais Méndez. Y con cuatro, varios: Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Yangel Herrera y Alex Remiro.

SEVILLA (€65,900,000total anual - € 2,440,741 de media por jugador)

Mucho han cambiado las cosas en Nervión. De los 4 futbolistas mejor pagados la temporada pasada, no sigue ninguno. Así, este año el primer lugar lo ocupa César Azpilicueta, con 4.1 millones. Exactamente la misma cantidad que Nianzou. Y muy cerca de ellos se quedan Suazo y Nemanja Gudelj, que rozan los 4 millones.

VALENCIA (€47,130,000 total anual - € 1,885,200 de media por jugador)

José Gayá es el capitán y el futbolista mejor pagado del Valencia, con unos 4.5 millones por temporada. Aparte, Hugo Duro y Mouctar Diakhaby superan ligeramente los 4 millones anuales. Destaca la presencia de Lucas Beltrán en cuarto lugar, con 3.8 millones, aunque en su caso llega cedido de la Fiorentina.

VILLARREAL (€66,280,000 total anual - € 2,549,231 de media por jugador)

La llegada de Mikautadze el pasado verano le ha convertido directamente en el jugador que más cobra, con 4 millones y medio por cada una de las seis temporadas que ha firmado. Y otros dos fichajes y una renovación son quienes le suceden: Thomas Partey con 4.2 millones; Foyth, renovado el pasado agosto, con 4.1 millones; y Renato Veiga, con 3.7 millones.

Exactamente la misma cantidad que Gerard Moreno, el año pasado en primera posición y que esta temporada cae hasta la quinta. Y en esas cifras se mueve también Dani Parejo.