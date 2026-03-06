Valverde rescata al Madrid en el último suspiro en Balaídos

El Real Madrid sigue vivo en la pelea por el título de Liga gracias a un final agónico en Balaídos. Cuando el empate parecía inevitable y el Celta ya saboreaba un punto, apareció Fede Valverde en el minuto 94 para firmar el definitivo 1-2 con un disparo desde la frontal que, tras tocar en Marcos Alonso, desvió su trayectoria y terminó dentro de la portería defendida por Radu.

Un gol con fortuna y con el sello del uruguayo, que ha vuelto a demostrar su capacidad para aparecer cuando el equipo más lo necesita. El Madrid sobrevivió a un partido gris, uno más en este tramo de la temporada, y evitó su tercer encuentro consecutivo sin ganar para seguir respirando en la lucha por el campeonato.

Porque la realidad es que el equipo de Álvaro Arbeloa ha vuelto a dejar muchas dudas. Sin Kylian Mbappé, lesionado en un momento decisivo del curso, al conjunto blanco le cuesta horrores generar peligro. En Vigo volvió a quedar retratada esa falta de imaginación ofensiva, demasiado dependiente de las individualidades.

Un arranque con intercambio de golpes

Balaídos no tardó en encenderse. El Celta salió valiente, dispuesto a incomodar al Madrid desde el primer minuto. Borja Iglesias avisó primero con una volea desviada y poco después obligó a Courtois a intervenir con un potente disparo raso desde la frontal que el belga desvió a córner.

El Madrid respondió con una acción similar. Tchouaméni probó fortuna desde la frontal y su disparo salió rozando el poste. Fue el preludio del primer gol de la noche. En el minuto 11, un córner sacado en corto por Trent encontró a Arda Güler, que controló y asistió al propio Tchouaméni. El francés, llegando desde segunda línea, soltó un derechazo cruzado que tocó en el poste antes de entrar en la portería de Radu.

Reacción celeste y empate del Panda

El 0-1 parecía darle tranquilidad a los blancos, pero el efecto fue el contrario. Y es que el Celta, lejos de venirse abajo, reaccionó con personalidad. El equipo dirigido por Claudio Giráldez se adueñó del balón y comenzó a someter a un Madrid cada vez más incómodo. La recompensa llegó en el minuto 25. Un pase largo encontró a Williot Swedberg, que le ganó la carrera a Alexander-Arnold por la banda izquierda. El sueco pisó área y sirvió un centro raso que Borja Iglesias remató con potencia en carrera para firmar el 1-1.

El Panda celebró con rabia un gol que hacía justicia a lo que se veía sobre el césped. El Celta dominaba, presionaba alto y encontraba grietas en la defensa blanca. Antes del descanso incluso pudo llegar la remontada. Williot volvió a aparecer con peligro y obligó a Courtois a firmar una parada salvadora justo antes de marcharse a vestuarios. El belga, en tiempos de zozobra para los blancos, volvió a ejercer de salvavidas.

Un Madrid sin ideas

Tras el descanso, el guion apenas cambió. El Madrid manejaba la pelota, pero lo hacía con lentitud y sin profundidad. Las bajas —hasta diez tras la lesión de última hora de Eduardo Camavinga— no ayudan, pero tampoco explican por completo la falta de recursos ofensivos. El peligro madridista aparecía únicamente cuando Vinícius conseguía entrar en contacto con el balón, lo que que ocurría a cuentagotas.

Arbeloa intentó agitar el partido con cambios, dando entrada a César Palacios por Güler, mientras Giráldez cambiaba toda su línea de ataque para mantener la presión.

En el minuto 72 llegó una de las acciones más polémicas del encuentro. Ferran Jutglà tocó el balón con el brazo dentro del área tras un córner y desde la sala VOR avisaron al colegiado Díaz de Mera Escuderos. El árbitro revisó la jugada en el monitor, pero finalmente no señaló penalti al considerar que la acción venía precedida de una falta en ataque de Palacios.

El árbitro, tras consultar el VAR, no señaló penalti por mano tras haber un empujón previo. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/oHa0FIULpU — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 6, 2026

Aspas rozó la sentencia

Con el paso de los minutos, el cansancio comenzó a pesar en el conjunto gallego. El Madrid adelantó líneas y metió al Celta cerca de su área, aunque sin generar ocasiones. Parecía que los locales daban por bueno el empate, pero aún quedaba un susto monumental para los blancos.

En el minuto 87, recién ingresado en el terreno de juego, Iago Aspas protagonizó una contra letal. El capitán celeste recibió dentro del área, recortó a Raúl Asencio y sacó un zurdazo raso que se estrelló violentamente en el poste. Balaídos ya cantaba gol y el Madrid respiró aliviado.

Valverde y la fortuna

Cuando el reloj superaba el minuto 94 y el empate parecía inamovible, llegó el golpe final. Tras un robo de Manuel Ángel en el centro del campo —con cierta polémica por la dureza de la acción— el Madrid movió la pelota de lado a lado hasta que el balón quedó suelto en la frontal. Ahí apareció Fede Valverde. El uruguayo armó su pierna derecha y soltó uno de esos disparos secos que ya son marca registrada. El balón golpeó en el codo de Marcos Alonso, cambió completamente su trayectoria y dejó vendido a Radu, que se había lanzado hacia el lado contrario. 1-2 y silencio en Balaídos.

💥 PICOTAZO DE VALVERDE. El tanto para dar la victoria al Real Madrid en el 94'. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/lgaS5IUVvO — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 6, 2026

El Madrid, que había sufrido durante buena parte del partido, encontraba el premio en el último suspiro. Un triunfo quizá inmerecido por juego, pero de un valor incalculable en la clasificación. Porque los blancos siguen lejos de su mejor versión, pero también tienen algo que nunca pierden: la capacidad de sobrevivir incluso cuando todo parece torcerse. El Madrid respira en su lucha por el título para recordar, de paso, que rendirse nunca es una opción.



Ficha técnica

Celta de Vigo, 1: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza (Aspas, min.83), Moriba (Vecino, min.90), Miguel Román, Carreira; Ferran Jutglà (Hugo Álvarez, min.70), Swedberg (Jones, min.70) y Borja Iglesias (Fer López, min.70)

Real Madrid, 2: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Mendy; Fede Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch (Manuel Ángel, min.90); Vinícius, Güler (Palacios, min.65) y Brahim (Gonzalo, min.77)

Goles: 0-1, m.11: Tchouaméni; 1-1, m.25: Borja Iglesias; 1-2, m.94: Valverde

Árbitro: Díaz de Mera (Castilla-La Mancha). Amonestó a Borja Iglesias (min.31), del Celta; y a Tchouaméni (min.86) y Asencio (min.90), del Real Madrid

Incidencias: Partido de jornada 27 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Municipal de Balaídos (Vigo) ante 22.048 espectadores