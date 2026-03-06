LaLiga viaja al pasado: así será su espectacular 'Jornada Retro'

El fútbol español vivirá un fin de semana diferente el próximo mes de abril. El motivo es que LaLiga ha anunciado la celebración de su primera Jornada Retro, una iniciativa con la que los clubes de Primera y Segunda División saltarán al terreno de juego con equipaciones inspiradas en camisetas históricas de su pasado. Pero no todos se han unido a la iniciativa… La propuesta, que se disputará entre el 10 y el 13 de abril de 2026, busca rendir homenaje al legado de los equipos y conectar con la creciente atracción del público por lo vintage.

Tal es la magnitud del evento que quieren organizar que afectará a prácticamente todos los elementos del espectáculo futbolístico. No solo los jugadores vestirán camisetas retro, sino que también el balón, los grafismos de las retransmisiones televisivas e incluso la indumentaria arbitral adoptarán una estética inspirada en otras épocas del fútbol.

Un guiño al pasado del fútbol español

La Jornada Retro se disputará coincidiendo con la jornada 31 de Primera División y la jornada 35 de Segunda, y contará con la participación de 38 clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion. Cada equipo presentará una equipación especial reinterpretando diseños emblemáticos de su historia.

Desde LaLiga destacan que la iniciativa pretende convertir la historia de los clubes en una experiencia visible sobre el terreno de juego. Tengamos en cuenta que las camisetas actúan como un puente entre generaciones, permitiendo a los aficionados recordar momentos, jugadores y etapas que marcaron la identidad de cada equipo.

⚽ 🕰️ La historia nunca pasa de moda. LALIGA lanza por primera vez la Jornada Retro, donde 38 clubes vestirán equipaciones inspiradas en modelos icónicos de su legado del 10 al 13 de abril. 👕 La colección será presentada el 19 de marzo en La Gran Semana de la Moda Española,… pic.twitter.com/2v5NV0gVoK — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 6, 2026

La idea surge tras detectar el interés creciente de los aficionados por los elementos retro. Hay que destacar que en el fútbol, vestir una camiseta histórica no es solo una cuestión estética sino que también implica revivir épocas gloriosas, recordar a futbolistas que marcaron una era o rememorar partidos que quedaron grabados en la memoria colectiva de la afición.

No solo camisetas: todo el espectáculo será vintage

Aunque las equipaciones serán el elemento más visible de la jornada, el proyecto va más allá. LaLiga pretende recrear una atmósfera inspirada en el fútbol de otras décadas. Durante ese fin de semana, los partidos se disputarán con balones de diseño retro, mientras que los árbitros también vestirán uniformes especiales creados en colaboración con el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. Además, las retransmisiones televisivas adaptarán sus grafismos para alinearse con la estética vintage de la jornada.

LaLiga considera que esta acción es única dentro de las grandes competiciones europeas, ya que ninguna de las cinco principales ligas del continente ha impulsado una iniciativa conjunta de este tipo.

Un proyecto aprobado por los clubes

La propuesta ha sido respaldada por la gran mayoría de los clubes y está prevista, al menos, para dos temporadas. Sin embargo, no todos participarán con equipación retro en esta primera edición.

El Real Madrid es el único club que no se ha sumado al proyecto, aunque tampoco ha mostrado oposición. Además, Barcelona, Rayo Vallecano y Getafe no podrán utilizar sus camisetas vintage en la jornada de este año por problemas técnicos relacionados con la producción de las equipaciones. Aun así, estos equipos sí participarán en los actos promocionales vinculados a la iniciativa y estrenarán sus diseños retro en la próxima temporada.

La moda también entra en juego

Uno de los eventos más destacados de la campaña será la presentación oficial de las equipaciones durante la Madrid Fashion Week, prevista para el 19 de marzo. Bajo el lema "una colección que nunca pasará de moda", los clubes mostrarán sus nuevas camisetas en un desfile que combinará fútbol y moda. Tanto que en la pasarela participarán modelos internacionales, leyendas del fútbol, embajadores de los clubes e influencers, en un evento que pretende acercar el deporte a nuevos públicos y ampliar su impacto más allá del ámbito deportivo.

Además, las camisetas retro se pondrán a la venta para los aficionados. Algunos clubes ya cuentan con líneas de ropa vintage, mientras que para otros esta iniciativa puede abrir una nueva vía de negocio. Se estima que se comercialicen entre 70.000 y 80.000 equipaciones, con unos ingresos potenciales de entre seis y siete millones de euros.

La producción, sin embargo, no ha sido sencilla. A diferencia de otras ligas, en LaLiga existen numerosos proveedores técnicos distintos, lo que ha obligado a coordinar a 13 marcas deportivas diferentes. Cada club ha trabajado su propio diseño: algunos replican equipaciones históricas, mientras que otros han optado por reinterpretarlas con detalles contemporáneos.