El durísimo dardo envenenado de Arbeloa que deja retratado a Camavinga

El Real Madrid y Álvaro Arbeloa demostraron su capacidad de resiliencia en Balaídos ante el Celta. Un equipo que llegaba con 10 bajas, en un momento delicadísimo de juego y resultados tras firmar un pobrísimo partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Champions frente al Benfica y una durísima derrota ante el Getafe, con la posibilidad de distanciarse casi definitivamente de la lucha por el título liguero de caer en territorio del equipo olívico... y que supo agarrarse al partido y llevarse el triunfo en el último suspiro agarrado a las bondades de la diosa Fortuna gracias a un zapatazo desde la frontal de Federico Valverde que tocó en Marcos Alonso y dejó KO a Radu.

Tras el encuentro, Álvaro Arbeloa pasó por rueda de prensa y dejó un claro y contundente mensaje a navegantes. Tras elogiar la actitud y el gran partido firmado por Aurélien Tchouaméni y Thiago Pitarch, mandó un dardo envenenado con un destinatario, que sin nombrarlo, quedó claramente identificado y señalado.

Estoy muy contento por la actitud, por los que han querido venir, que han venido a empujar. Estos son los momentos en los que se ve a los jugadores del Real Madrid y hoy he visto a muchos

Cuando habla Arbeloa de los jugadores que "han querido venir" retrata a Eduardo Camavinga, el centrocampista francés que con numerosas bajas de su equipo no fue capaz de hacer un esfuerzo y se quedó en Madrid aquejado de una dolencia bucal —latosa pero con unos buenos analgésicos y con la actitud adecuada jamás debería ser impedimento para dejar a tu equipo tirado en uno de los momentos más delicados de la temporada—.

Esfuerzo por forzar que sí hizo Asencio con una contractura cervical. Camavinga, que está firmando una temporada bastante mediocre, queda muy tocado de cara a un entrenador que ya ha demostrado que no le tiembla el pulso si tiene que tirar de jugadores de la cantera que demuestran, como pasó en Balaídos con Thiago, Palacios o Manuel Ángel, que no negocian el mínimo esfuerzo por el escudo.

Halagos a Mendy

Otro de los grandes protagonistas del partido fue Ferland Mendy. Tras haber disputado un solo minuto en lo que llevamos de liga, el galo fue elegido por delante de Fran García como sustituto de Carreira para ocupar el lateral izquierdo. Mendy hizo un partido muy solvente, cerrando su banda e incluso fue clave en los últimos minutos del partido corrigiendo de manera primorosa una acción en la que Jones —el extremo noruego-marroquí del Celta que es uno de los jugadores más rápidos de la liga— se quedaba solo ante Courtois.

Arbeloa destacó la actuación del galo y quiso apuntar su importancia en el equipo al asegurar que cuando juega el Madrid es más competitivo.