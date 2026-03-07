El Celta – Real Madrid fue un partido que tuvo de todo. Alternativas en el juego, en el marcador, goles (1-2 ganó el Madrid en Balaídos), un tanto final de Fede Valverde de rebote que da vida a los de Arbeloa... y también mucha polémica.

El trencilla elegido para el encuentro, en un principio, fue el murciano José María Sánchez Martínez —más conocido como ‘Manolete’—. Un árbitro de una gran experiencia y que está considerado —dentro del lamentable nivel del colectivo arbitral español— uno de los mejores. Pues bien, Sánchez Martínez se vio obligado por la decisión de la RFEF de irse a Grecia a arbitrar un PAOK-Olympiakos por petición de la liga griega y fue sustituido por el ínclito Díaz de Mera.

Su arbitraje fue nefasto. Sin nivel alguno. Dejando a un lado las jugadas polémicas que entraremos ahora a valorar, su criterio de faltas, de tarjetas amarillas fue terrible. Sin sentido alguno. Desquiciando a ambos equipos.

Las jugadas más polémicas

Tuvo varias jugadas marcadas en rojo en cuanto a polémica se refiere el partido de este viernes en Balaídos. La primera nada más empezar.

#Celta #Madrid 👟 Balón dividido entre Pitarch, Tchouameni e Jutglá, toca o balón o 1⁰ e logo o catalán impacta cos seus tacos no xeonllo sin haber forza excesiva. 📌 TLD e 🟨 👮🏻‍♂️:❌️

📺:✅️ ▪️Evidentemente si colles a foto ten moi mala pinta ese...pic.twitter.com/nDm3A0H7oc — Mr. Asubío (@MrAsubio) March 6, 2026

Díaz de Mera y el VAR —donde a los mandos se encontraba Pulido Santana— decidieron no intervenir en esta acción de Jutglá sobre Tchouaméni.

🖥️💥 El VAR perdonó la expulsión a Jutglà a los 37'' en Balaídos. 👉🏻 Jutglá, en su intento de llegar al balón, falla e impacta con los tacos en la rodilla de Tchouaméni. ❌ 𝗘𝗦 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔. ▪️ La clave es que el delantero no juega previamente el balón. pic.twitter.com/YB5MymzONI — Archivo VAR (@ArchivoVAR) March 6, 2026

De manera fortuita y tras intentar jugar el balón los tacos del delantero catalán impactan en la rodilla del francés. Una jugada que sin VAR y lejos del fútbol moderno se quedaría en falta y amarilla pero que hoy en día es una tarjeta roja de manual por lo que el Celta se hubiera quedado con uno menos al minuto de juego.

La siguiente acción es un empujón sobre Vinicius en la mejor ocasión del Real Madrid. El brasileño recibe un pase a la espalda de la zaga olívica de Trent y cuando va a disparar Javi Rodríguez le empuja lo justo con las dos manos para desequilibrarle. El brasileño consigue rematar y el balón se estrella en la madera. El colegiado y el VAR consideran que no es con fuerza excesiva como para pitar penalti.

El Madrid pidió penalti y expulsión al ser el último hombre y no tener intención alguna de jugar el balón.

⚽️#CeltaRealMadrid

⌚️Min. 10

💥Gol del @realmadrid desde un córner mal concedido

🔎El disparo previo se marchó fuera sin que ningún jugador del @RCCelta tocara el balón, por lo que debió concederse saque de meta

📔Con las nuevas reglas de juego, el VAR hubiera anulado el córner pic.twitter.com/ZFtwZY1bn9 — Pável Fernández (@PavelFdez) March 6, 2026

El primer gol del Real Madrid de Tchouaméni viene precedido de un error, uno más en el partido, de apreciación del trencilla que, al parecer, pita saque de esquina cuando era saque de puerta.

La siguiente jugada fue el área de Courtois. Williot, una pesadilla para la zaga del Real Madrid, puso a prueba al meta belga y en el rechace, cuando iba a pelear por el balón, cae ante Tchouaméni y Rüdiger. Los olívicos reclaman que el sueco es arrollado y recibe un clarísimo pisotón en el tobillo.

O penalti a Williot, o córner do primeiro gol, as amarelas e faltas non pitadas, o intento co penalti cando o VAR veia claramente a falta… pic.twitter.com/7XKs9bzqSN — 🤟𝒞𝒶𝓇𝓇𝑒𝒾𝓇𝑜 𝒫𝑒𝓇𝑒𝓏-ℳ𝑜𝒸𝑜® 💅 (@Manu_Carreiro) March 6, 2026

El Madrid reclamó un penalti sobre Arda Güler:

Para el árbitro Díaz de Mera Escuderos, esta patada de Mingueza en la bota de Güler no ha sido suficiente para pitar penalty. Como se ve, el defensa del Celta impacta en el pie izquierdo del jugador turco del Madrid cuando éste está dentro del área.pic.twitter.com/L0LabMTa0w — Helena 🇮🇨 (@HdeHelena_RM) March 6, 2026

Mingueza en su intento por despejar el esférico toca la bota del turco que cae al césped con efecto retardado.

pic.twitter.com/8GwylhroiF — I N S I D E R (@rmcffffffff) March 6, 2026

Otra acción muy polémica fue la flagrante mano de Jutglá dentro del área en una disputa con Tchouaméni.

💥 | Díaz de Mera Escuderos acude a la pantalla del VAR para la revisión de un penalti en Balaidos. 🔵🇪🇸 📌 Ferran Jutgla despeja con la mano, Ilaix recibe un empujón pero no interviene, ES PENALTI ❌ Error del conjunto arbitral 🏟️ Celta de Vigo - Real Madrid pic.twitter.com/sdZ9j7wY41 — Laliga News (@laligaa_neews) March 6, 2026

El VAR llama a Díaz de Mera que considera suficiente el empujón de Palacios sobre Ilaix previo a la mano del delantero catalán por lo que el colegiado señala falta en ataque.

#Celta #Madrid 👐🏻 Hai unha man claramente puñible de Jutglá por riba da altura do seu hombreiro e habendo movemento da extremidade cara o balón (o que lle fai Tchoumeni nas súas costas no propicia dita man) pero SÍ hai falta de Palacios a Ilaix que... pic.twitter.com/4suT8hJBCB — Mr. Asubío (@MrAsubio) March 6, 2026

El Madrid pidió penalti al considerar que el empujón previo no se produce en el radio de acción de la jugada.

¿Por qué se gana el partido? Porque Palacios se gira mejor que nadie y porque Manuel Ángel hace un tackle de primera división. pic.twitter.com/OMCrluFuA8 — Álvaro M-G (@AlvaroNCG) March 6, 2026

La última jugada polémica del partido es la acción que origina la pérdida del Celta en el gol de Fede Valverde. Fer López cae ante la presión de Manuel Ángel que puntea el balón. Luego con la otra pierna derriba al jugador cedido por los Wolves. Díaz de Mera decidió no pitar falta y en la revisión el VAR le da la razón y el gol sube al marcador.

Puntear o tocar el balón primero no te exime de hacer falta, de hecho si no le hace la falta el jugador del Celta puede seguir con el balón … No te inventes el reglamento …

Y habla del primer gol del Madrid qué viene de un córner que no es. pic.twitter.com/rbvuGJxZoC — Israel (@isracorrales) March 6, 2026

La actuación de Díaz de Mera, lastimosa, consiguió sacar de quicio a ambos equipos y deja una vez más a la altura del betún el nivel arbitral español.