Madonna responde al Celta y resuelve un misterio de hace 36 años

No solo está realizando una espectacular temporada en lo deportivo. El Celta, que ahora mismo es 6º en Liga y jugará el pase a los cuartos de final de la Europa League frente al Olympique de Lyon, es uno de los equipos de moda en los despachos. Desde que llegó a la presidencia para sustituir a su padre, Marián Mouriño está firmando un trabajo titánico y espectacular en todo lo que se refiere a comunicación y marketing.

Ha acercado el club a la afición, ha aumentado la masa social, ha sido mucho más cercana y trasparente que su progenitor y ha tenido iniciativas tremendamente llamativas que llenan de orgullo a los hinchas olívicos.

Con un himno que es admirado por todos los que lo presencian -Oliveira Dos Cen Anos, compuesto por C. Tangana en 2023, año del centenario-, hace escasas dos semanas el Celta homenajeaba a sus socios más veteranos -los que llevaban más de 50 años apoyando incondicionalmente a su equipo- saliendo junto a los jugadores al inicio del partido frente al Mallorca, un acto que causó la admiración del fútbol mundial y que se hizo rápidamente viral.

The Celta Vigo players took to the field this weekend with fans who have been members of the club for more than 50 years. 🤍 The ones who have always been there. This is the real support. This is beautiful. 🩵 pic.twitter.com/O0bQAi5DJw — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) February 24, 2026

Esta pasada semana la presidenta del Celta tuvo otra idea genial. En 1990, Madonna actuó en Balaídos para dar un concierto en Vigo el 29 de julio. Aquella noche, en una de las últimas paradas europeas de la gira Blond Ambition, la cantante apareció sobre el escenario con una camiseta celeste con el dorsal 5, un gesto que quedó inmortalizado en una fotografía que con el tiempo se convirtió en una imagen icónica para el club y la ciudad. Desde aquel momento no se tuvo más conocimiento de la casaca celeste, se le perdió el rastro.

Em 29 de julho de 1990, a cidade de Vigo recebeu seu primeiro grande concerto internacional. O estádio Estádio de Balaídos foi uma das últimas paradas da etapa europeia da icônica turnê Blond Ambition World Tour, de Madonna. Naquela noite, a artista vestiu a camisa azul-celeste… pic.twitter.com/GaAgM30ZBj — Madonna Literal (@MadonnaLiteral1) March 4, 2026

Mariñan escribió una carta abierta a la cantante para saber si conoce dónde podía encontrarse la mítica camiseta a la que se le perdió la pista y que el Celta quiere recuperar para utilizarla en la jornada que impondrá La Liga de camisetas retro. El club reconocía abiertamente esta semana que llevaba años buscando la prenda sin ningún éxito, por lo que decidió hacer público un llamamiento al celtismo y a la propia artista con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero.

Carta aberta de @mmourino a @Madonna ⋄⋄⋄ Benquerida Madonna, Escríboche esta carta porque precisamos da túa axuda. O 29 de xullo de 1990 actuaches no estadio do Celta de Vigo, o club de fútbol do que son presidenta. Aquela noite vestiches a nosa camiseta celeste. Esa… pic.twitter.com/8L1oU6IHWq — Celta (@RCCelta) March 4, 2026

Una carta que se hizo viral y de la que se hicieron eco medios de comunicación de la talla de The New York Times.

La respuesta de Madonna este sábado quedará para los anales de la historia del equipo vigués: ¡la camiseta está en su poder!

This shirt is hanging in my archives! I am wearing and representing your team in spirit!!♥️ https://t.co/JRwzDJQ9Ty — Madonna (@Madonna) March 7, 2026

¡Esta camiseta está colgada en mis archivos! ¡La llevo puesta y represento a tu equipo en espíritu!

La respuesta llega el dÚya después del bonito gesto de homenaje que preparó el Celta a la artista en la previa del duelo ante el Real Madrid.

#CeltaRealMadrid

Madonna regresa a Balaídos 36 años después de la mano de Son de Seu pic.twitter.com/oO3051WqzD — Faro de Vigo (@Farodevigo) March 6, 2026

La respuesta de Madonna ha conseguido, una vez más, poner al Celta en la picota de la actualidad futbolística. Mariñan Mouriño lo vuelve a hacer. La creatividad al poder.