Un partido de la Tercera División Asturiana (Llanera B - CD San Luis) terminó en una auténtica crónica negra este domingo, tras una agresión a un colegiado que ha conmocionado al fútbol regional.

El incidente se produjo tras una decisión arbitral en la segunda mitad con 2-2 en el marcador. El trencilla señaló un penalti en contra del equipo visitante, el CD San Luis. Inmediatamente después, totalmente enajenado, el autor del penalti, José Guillermo Álvarez Esteban se fue directo al trencilla propinándole un bofetón, agarrándolo de la cabeza y terminando por tirarlo al suelo y soltarle un punterazo.

❌❌❌ Una de esas imágenes que NUNCA nos gustan ver. Sucedió en el Llanera B - San Luis de esta mañana, resultando el árbitro agredido inmediatamente después de señalar un penalti a favor del equipo local. pic.twitter.com/qAOIJ42aI4 — La Mina del Fútbol (@laminadelfutbol) March 8, 2026

Tras hacerse viral la agresión, lo más surrealista fue la reacción del equipo del susodicho, el CD San Luis emitió un comunicado donde apoya a su jugador, Álvarez Esteban, y no condena la agresión al colegiado José Antonio Berdasco González.

El San Luis, en un comunicado oficial, defendió a su jugador:

ℹ️ Comunicado oficial del CD San Luis sobre lo acontecido. «Desde el Club Deportivo San Luis NO condenamos la agresión al árbitro». https://t.co/cgep4bH4Lz pic.twitter.com/FoaXP5F8jn — La Mina del Fútbol (@laminadelfutbol) March 8, 2026

"Desde el Club Deportivo San Luis NO condenamos la agresión al árbitro por parte de nuestro jugador n.º 4 dado que creemos que las decisiones arbitrales que hemos sufrido durante el encuentro de hoy propician este tipo de comportamientos. Apoyamos a nuestro jugador, el cual es una pieza fundamental del club y por ende no será apartado".

La RFEF respondió a ese comunicado con otro en el que califica el hecho de "inadmisible". "El Comité Técnico de Árbitros condena y muestra su absoluta repulsa contra la agresión sufrida por el colegiado José Antonio Berdasco. El hecho en sí es inadmisible, como también lo es la posterior reacción del club agresor", destacó.

"El CTA muestra su total apoyo al árbitro agredido y se pone a su disposición ante cualquier necesidad. La figura del árbitro merece el máximo respeto y protección como parte esencial del juego y de los valores de nuestro deporte", concluyó.

La Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) se sumó a la condena, calificando la actuación del CD San Luis de "grave irresponsabilidad". "La RFFPA y su CTA han condenado, condenan y condenarán cualquier acto de violencia física y verbal ejercida sobre cualquier actor participante en nuestro deporte", señaló.

"Lo que resulta alarmante y de una enorme irresponsabilidad llega con el comunicado posterior del CD San Luis de La Nueva. El conjunto langreano asegura en el comunicado que 'no condena la agresión'. Observamos con perplejidad cómo uno de nuestros clubes justifica y jalea un acto violento, lo que va directamente contra el espíritu y la ética del deporte", añadió.

"Consideramos muy grave que un club incite y legitime la violencia contra los árbitros. El mensaje que se transmite es profundamente preocupante y puede contribuir a normalizar la violencia contra árbitros. Los servicios jurídicos de la RFFPA ya tienen conocimiento del hecho y emprenderán aquellas medidas legales que consideren oportunas", sentenció.