Imagen lamentable en el Coliseum: los antidisturbios tienen que intervenir para detener a los ultras

El Getafe-Betis tuvo que pararse durante aproximadamente cinco minutos por una actuación policial sobre los ultras del conjunto azulón, que intentaron acceder a la zona de los hinchas del conjunto sevillano y fueron detenidos por los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Que valiente los 20 pequeños ultras del getafe.... pic.twitter.com/q7FGoF5J9g — pr_GF25 (@placido207) March 8, 2026



A los siete minutos, el árbitro paró el choque justo después de que miembros de los 'Comandos Azules' y de los 'Cachorros' intentaran llegar a una de las esquinas del Coliseum cercanas al mismo fondo en el que se encuentran los hinchas más radicales del Getafe.

Imagen bastante grotesca en las gradas del Coliseum en pleno 2026, con cargas policiales. La gente revendiendo sus abonos y el club sin saber gestionar la entrada de aficiones visitantes. Lio total en el Getafe vs Betis. pic.twitter.com/2C3VVtw1PM — Christian Díez (@christiandiez) March 8, 2026

Fue una imagen lamentable donde tuvieron que intervenir los antidisturbios y con los jugadores del Getafe pidiendo a los miembros de seguridad que pararan, incluso Juan Iglesias enfrentándose directamente contra las fuerzas del orden.

Con un Coliseum cerrado en parte por las obras de remodelación no hay demasiadas entradas para los equipos visitantes pero durante la semana se ha venido avistando que los abonados del Getafe han revendido sus entradas. Por ese motivo, unido al contexto de que el Getafe ha decidido situar a los visitantes en la zona más cercana a la de los ultras, lo convirtió en una coctelera por momentos imposible de contener.

🔵 | Los jugadores del Getafe pidiendo a los aficionados locales que se mantengan tranquilos en la grada. 🏟️ Getafe - Real Betis pic.twitter.com/miqzoZQIec — Laliga News (@laligaa_neews) March 8, 2026

La policía llegó a tiempo para interponerse entre ambas aficiones y después los jugadores del Getafe intentaron poner calma en una situación tensa que terminó cinco minutos después cuando se reanudó el partido.