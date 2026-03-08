Menú

Imagen lamentable en el Coliseum: los antidisturbios tienen que intervenir para detener a los ultras

El partido tuvo que pararse durante unos cinco minutos.

Captura

El Getafe-Betis tuvo que pararse durante aproximadamente cinco minutos por una actuación policial sobre los ultras del conjunto azulón, que intentaron acceder a la zona de los hinchas del conjunto sevillano y fueron detenidos por los Cuerpos de Seguridad del Estado.


A los siete minutos, el árbitro paró el choque justo después de que miembros de los 'Comandos Azules' y de los 'Cachorros' intentaran llegar a una de las esquinas del Coliseum cercanas al mismo fondo en el que se encuentran los hinchas más radicales del Getafe.

Fue una imagen lamentable donde tuvieron que intervenir los antidisturbios y con los jugadores del Getafe pidiendo a los miembros de seguridad que pararan, incluso Juan Iglesias enfrentándose directamente contra las fuerzas del orden.

Con un Coliseum cerrado en parte por las obras de remodelación no hay demasiadas entradas para los equipos visitantes pero durante la semana se ha venido avistando que los abonados del Getafe han revendido sus entradas. Por ese motivo, unido al contexto de que el Getafe ha decidido situar a los visitantes en la zona más cercana a la de los ultras, lo convirtió en una coctelera por momentos imposible de contener.

La policía llegó a tiempo para interponerse entre ambas aficiones y después los jugadores del Getafe intentaron poner calma en una situación tensa que terminó cinco minutos después cuando se reanudó el partido.

