La tremenda polémica por la no roja a Cubarsí en San Mamés... que Ernesto Valverde finiquita de un plumazo

El FC Barcelona asaltó San Mamés. Se impuso 0-1 con un tanto de Lamine Yamal a pase de Pedri. Los de Hansi Flick fueron inferiores al Athletic, que firmó el mejor partido de la temporada, y merecieron mucho más. Solo la falta de gol de un equipo que sigue acusando la ausencia de un ‘9’ privó a los bilbaínos de llevarse el encuentro.

Fue un partido en el que los de Ernesto Valverde maniataron al Barça con una excelsa presión tras pérdida y con ataques muy verticales buscando siempre la espalda de la adelantada zaga azulgrana.

En la segunda mitad, en una de esas acciones de ataque de los rojiblancos con un nuevo balón al espacio, Cubarsí traba a Iñaki Williams. Fue una jugada muy polémica. Todo San Mamés pidió la tarjeta roja directa, ya que el central canterano salido de La Masía era el último hombre. Munuera Montero decidió sacar solo tarjeta amarilla por la proximidad en la acción de un Joan García que parecía que llegaba antes al balón que el mayor de los Williams, que tampoco tenía aún el balón controlado.

El Athletic Club reclamó la expulsión de Cubarsí en esta acción. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/MmeHK5NiFK — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 7, 2026

Tras el partido, en plena rueda de prensa, Ernesto Valverde, técnico del Athletic, terminó de un plumazo con la polémica tirando de honestidad y asegurando que en esa jugada: "Iba a llegar el portero, no era una jugada que Iñaki se iba a quedar solo con el portero".

#LaPolémica Valverde opina de la amarilla a Cubarsí: "Iba a llegar el portero, no era una jugada que Iñaki se iba a quedar solo con el portero". pic.twitter.com/LA759hOv4W — MARCA (@marca) March 7, 2026

El Barcelona se terminó llevando los tres puntos y mantiene el liderato con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid.