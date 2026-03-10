La semana fantástica de Mbappé en París que mosquea al Real Madrid

Lleva una semana en Francia. Fue a buscar una segunda opinión sobre su lesión, el esguince en su rodilla izquierda al que está siendo sometido a un tratamiento conservador para no tener que pasar por el quirófano, y han sido siete días muy productivos. Podemos decir que Kylian Mbappé se la ha gozado.

El origen del viaje era médico. Esas malditas molestias que lleva arrastrando bastante tiempo -desde el duelo ante el Celta del pasado 7 de diciembre- y que no le impidieron jugar en Copa del Rey ante el Talavera cuando ansiaba igualar el récord de goles anotados con el conjunto merengue en un año natural -terminó empatando con Cristiano con 59-. Un tremendo error. Desde entonces no está al 100% y ya se ha perdido unos cuantos encuentros.

Mbappé no juega desde la derrota sufrida ante Osasuna el 21 de febrero en El Sadar (2-1) y no estará este miércoles en la Champions League ante el Manchester City. El atacante francés se ha perdido los encuentros ante el Benfica, el Getafe y el Celta y no se sabe a ciencia cierta cuándo volverá a estar disponible.

La semana fantástica parisina

No sabemos cómo ha ido el tema médico y esa segunda opinión y tratamiento para su rodilla. Pero sin duda Mbappé ha vuelto con una sonrisa a Madrid. Ha estado jugón el astro galo.

Su semana en Francia le ha costado resquemor en parte de la cúpula del Real Madrid que no entiende cómo puede exponerse públicamente como lo ha hecho estando el Madrid jugándose sus opciones ligueras y encima estando tocado.

Y es que Mbappé ha sido visto disfrutando de la noche parisina al tiempo que el Madrid se enfrentaba al Getafe y al Celta. Ante el conjunto madrileño y según apunta el diario L'Équipe, Kylian fue visto en la capital francesa compartiendo una salida nocturna junto a Achraf Hakimi y otros compañeros. Ante los olívicos disfrutó de un homenaje gastronómico.

Primero es una irresponsabilidad al tener problemas físicos irte de mandanga y segundo dice muy poco de ti como compañero y supuesto líder el que mientras tu equipo juega a ti te importe entre poco y nada y en vez de seguir el partido se te vea públicamente pasando completamente de tu equipo.

Está en su tiempo libre y puede hacer lo que quiera pero como líder, como compañero, es una actitud que deja muchísimo que desear y así lo piensan también algunas voces autorizadas de la planta noble del Bernabéu.

Mbappe y Ester Expósito saliendo juntos de su hotel en París. Ya es oficialísimo, me mofo. pic.twitter.com/ol5FwH3VDV — (fan) gam (@mbaafraude) March 8, 2026

Otro de los asuntos que no ha gustado nada en parte de la cúpula merengue es el fin de semana de asueto que se ha pegado. Y es que esperaban de vuelta a Kylian el pasado viernes. Sin embargo, estiró su estancia parisina para disfrutar de un fin de semana cargado de sensaciones junto a la actriz española Ester Expósito. Ambos volvieron a España en el jet privado del astro galo el pasado domingo por la noche.

Desde fuera sorprende lo expuestos que se han mostrado Expósito y Mbappé -si quieren no se entera nadie de su encuentro parisino- en pleno proceso de recuperación del galo y algunas malas lenguas hablan de una relación de puro marketing justo después de que se hicieran virales las lamentables declaraciones de José Luis Chilavert, leyenda del fútbol paraguayo, cuando atacó con dureza a Kylian por defender a Vinicius en todo el caso Prestianni) y ese presunto insulto racista ("Mono") que tanto dio que hablar en la eliminatoria contra el Benfica. El exguardameta cuestionó la autoridad moral del delantero francés con comentarios sobre su vida personal que fueron inmediatamente interpretados como ofensivos y homofóbicos, afirmando que "no es normal que un hombre viva con un travesti" y añadiendo que "para eso están las mujeres", palabras que generaron un inmediato rechazo tanto en redes sociales como en distintos espacios mediáticos.

Hay voces que apuntan que el dejarse ver todo el fin de semana con Expósito era algo totalmente orquestado y programado por parte de Mbappé y su entorno.

Una simple especulación. Lo que sí es una realidad es que la semana fantástica de Mbappé en París no ha gustado nada al Real Madrid.