Rodrygo, operado con éxito de la rodilla derecha: "Un nuevo Rodrygo ha nacido"

El brasileño Rodrygo Goes ha sido intervenido con éxito este martes de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, una operación realizada por el doctor Manuel Leyes con la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid, tras la que aseguró que "ha nacido un nuevo Rodrygo".

"Gracias a Dios salió todo bien en la cirugía. Una nueva historia comienza hoy. Un nuevo Rodrygo ha nacido... Estoy listo para pasar por todo este proceso y experimentar las bendiciones de Dios en mi vida. Muy agradecido por todos y cada uno de los mensajes de amor", escribió Rodrygo en su cuenta oficial de Instagram junto a foto recién operado, sonriente y con los pulgares hacia arriba.

El delantero brasileño cerró su mensaje haciendo referencia a un versículo bíblico de fortaleza, Isaías 41:10. "No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia".

Rodrygo cayó lesionado ante el Getafe el pasado 2 de marzo, el día que reaparecía tras superar una tendinosis en el isquiotibial de la pierna derecha y después de cumplir dos partidos de sanción en la Liga de Campeones por su expulsión en Da Luz ante el Benfica.

Ocho días después de sufrir una doble rotura en al rodilla derecha, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego lo que resta de temporada y unos tres meses de la próxima, perdiéndose el Mundial 2026 con Brasil, el delantero madridista se sometió con éxito a la cirugía.

"Nuestro jugador Rodrygo ha sido intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. La operación ha sido realizada por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid", informó el parte médico del club blanco, que añadió que el futbolista brasileño "comenzará en los próximos días sus trabajos de rehabilitación".

Leyes, doctor cirujano especialista en lesiones de rodilla, ya operó en el pasado a jugadores del Real Madrid como Luka Modric, Dani Carvajal, Thibaut Courtois o Éder Militao.