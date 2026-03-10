Devastadoras noticias para el R.C. Celta. Su centrocampista más en forma, la brújula del equipo, el jugador que estaba llevando la manija del ataque y que a la vez le daba equilibrio al conjunto de Claudio Giráldez, Miguel Román, se ha lesionado de gravedad.

El de Gondomar se perderá lo que resta de temporada después de que la radiografía que le hicieron este martes los servicios médicos del Celta revelara que sufre "una fractura en la base del quinto metatarsiano" del izquierdo.

El canterano, una de las sensaciones del equipo de Claudio Giráldez, se lesionó durante el entrenamiento de este martes en la ciudad deportiva Afouteza, penúltimo antes del duelo europeo de ida de los octavos de final de la Liga Europa contra el Olympique de Lyon en Balaídos., una eliminatoria muy atractiva que ha despertado una gran ilusión en el celtismo.

El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico y la intervención está prevista para los próximos días. En función de su evolución, el tiempo estimado de baja será de unos tres meses, informaron los servicios médicos del club gallego.