La reivindicación de Dean Huijsen en su peor momento

Era uno de los jugadores que estaba más cuestionado. Sus últimas actuaciones, dentro y fuera del campo, habían generado una cascada de críticas. Inseguro, impreciso, muy mal con el balón —su gran fuerte—... Un desastre. Hablamos del central de 19 años Dean Huijsen.

El partido de Huijsen es una muestra de lo que va a ser en unos años este jugador… hará partidos así y nos parecerá algo normal… Esto es lo que fichó el Madrid… pic.twitter.com/Rsx3H5RwFK — CJ Axe (@cjaxe7) March 12, 2026

El internacional español se reivindicó ese miércoles en el Bernabéu ante el Manchester City. Tras anular a Erling Haaland —solo tocó 10 balones el noruego— en la victoria por 3-0 contra el Manchester City, fue un muro inquebrantable haciendo una dupla muy sólida con Rüdiger en el centro de la zaga y, con el balón, desplegó todo su recital: preciso y muy influyente en salida de balón, rompiendo líneas con su primer pase. Y es que, ojo al dato: acumuló el 100% de efectividad en pases.

Necesitaba un partido así

Huijsen estaba en el ojo del huracán tras un buen inicio en su andadura merengue.

Lo que comenzó como una prometedora irrupción en la defensa madridista se había transformado en una crisis de imagen para Dean Huijsen. El futbolista de 20 años fue señalado no solo por su rendimiento deportivo, que algunos medios califican de "regresión", sino especialmente por incidentes fuera del césped que agotaron la paciencia de un sector de la grada; los múltiples silbidos que recibió en sus últimas actuaciones en el Bernabéu lo habían transformado en un meme. Horrible con y sin balón. Esperpéntico.

Risas en un momento crítico

El episodio más reciente y viral ocurrió durante un encuentro en el Santiago Bernabéu. Mientras el canterano Raúl Asencio era retirado en camilla debido a una lesión cervical, las cámaras captaron a Huijsen riendo en el palco junto a su padre. Esta falta de sensibilidad hacia un compañero herido provocó una oleada de indignación en redes sociales, donde muchos aficionados han llegado a pedir su salida del club con mensajes contundentes como "lo quiero fuera del Real Madrid".

Conflicto diplomático en China

Días antes, el central ya se había visto envuelto en otra controversia de alcance internacional. Huijsen compartió o republicó un contenido en redes sociales que incluía gestos considerados racistas (burla de los ojos asiáticos), lo que generó un fuerte rechazo en el mercado chino. La gravedad del asunto obligó al Real Madrid a emitir un comunicado oficial de disculpa y a difundir un mensaje de arrepentimiento del propio jugador para intentar mitigar el daño a la imagen de la institución en Asia.

Entre la presión y las dudas deportivas

A estos incidentes extradeportivos se sumaba una racha de irregularidad en el campo. Aunque voces autorizadas como Rafa Alkorta siempre confiaron en su potencial y pidieron "tiempo y humildad" al considerarlo un "elegido", otros sectores del vestuario y la prensa le señalaron al considerar que estaba "verde" o superado por la presión que supone jugar en la élite.

Su partido ante el City es una bombona de confianza para un Huijsen que se reivindicó ante el peor ogro disponible.