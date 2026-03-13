Font cierra su campaña convencido de que "la ola del cambio ha llegado y es imparable"

El candidato a la presidencia del Barcelona Víctor Font cerró este viernes su campaña con un encuentro festivo en su sede electoral en el que aseguró que "la ola del cambio ha llegado y es imparable", y remarcó que está "preparado para una transición modélica" tras los comicios de este domingo 15 de marzo.

Jaleado por su equipo, voluntarios y simpatizantes al grito de "presidente, presidente", Font entró en escena al ritmo del We will rock you de Queen y pronunció un discurso en el que repasó las principales consignas de su campaña e hizo una llamada a la movilización para reflejar en las urnas que existe "una mayoría social" favorable al proyecto que él defiende.

"Haremos un Barça más justo, honesto y transparente; con un movimiento de peñas fuerte, con una grada de animación potente, con abonados que son respetados, un Barça donde las secciones son tan importantes como el fútbol", aseguró el empresario, eufórico, en un local abarrotado de gente.

Font destacó que actualmente los socios se sienten "alejados de la institución" y acusó al presidente saliente y candidato a la reelección, Joan Laporta, de "menospreciar", "dividir" y "dar carnets de buen y mal barcelonista".

"Nos encontrará delante, de pie, luchando por el Barça de su gente. Un Barça en el que todos los culers se sientan representados por este proyecto que cambiará la historia. Un Barça de todos que abrirá las puertas a los barcelonistas de talento, que no romperá relaciones con el mejor de la historia y en el que las leyendas que han hecho grande al mejor club del mundo serán respetadas", continuó.

Font subrayó que "cuando trabajas y tienes propuestas que ilusionan, la gente abre los ojos", y abogó por un club "transparente y participativo" en el que "el más que un club siga siendo una realidad", antes de terminar su discurso al ritmo del Glory days de Bruce Springsteen.