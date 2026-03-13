La durísima crítica de Joan Laporta a Iván de la Peña: "Es una puñalada trapera"

En un clima de máxima tensión electoral, el actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha lanzado un durísimo ataque contra el exjugador y representante de futbolistas Iván de la Peña. Las declaraciones, marcadas por la indignación, se producen tras la salida de una de las mayores promesas de La Masia hacia un rival directo en Europa.

Una puñalada trapera

El centro de la polémica es el fichaje de Dro Fernández por el París Saint-Germain (PSG). El joven canterano, que ya había participado en la pretemporada con el primer equipo bajo las órdenes de Hansi Flick, abandonó el club por una cifra cercana a los 8 millones de euros.

Laporta no ha escatimado en calificativos durante su intervención en el canal Jijantes FC: el presidente calificó la gestión de De la Peña como una "puñalada trapera" y una "vergüenza", alegando que el agente negoció a espaldas del club mientras fingía avanzar en la renovación. Laporta contrastó la actitud de De la Peña con la de otros representantes, como Jorge Mendes. "Si Dro hubiera estado con Mendes, no se habría ido. Hay agentes que miran por el club y otros que solo buscan el beneficio inmediato", afirmó tajante.

La ruptura entre De la Peña y Laporta parece definitiva. El mandatario fue más allá al sugerir que si De la Peña representara a figuras como Lamine Yamal, el club correría el mismo riesgo de perderlos.

Este enfrentamiento no es nuevo, pero ha alcanzado su punto álgido debido a la proximidad de las elecciones de 2026, donde Laporta busca la reelección frente a candidatos como Víctor Font. Historial de fricciones: Ya en 2022, durante la renovación de Gavi, Laporta criticó públicamente la tardanza de De la Peña en responder a las ofertas del club. En los últimos días, Laporta también ha cargado contra su rival Víctor Font, acusándolo de "falta de experiencia", y contra el Real Madrid por la supuesta influencia de su canal de televisión en los arbitrajes.

Por su parte, desde el entorno de Iván de la Peña se ha mantenido históricamente una política de discreción, aunque en ocasiones anteriores manifestaron su "sorpresa" ante los ataques públicos de la directiva.