Laporta cierra la campaña atacando a Font: "Ha jugado sucio"

Joan Laporta, aspirante a la reelección a la presidencia del Barcelona, aprovechó el último acto de campaña para acusar a la candidatura que lidera Víctor Font, su contrincante en los comicios de este domingo, de haber "jugado sucio" durante el proceso electoral.

El abogado barcelonés lamentó que su rival haya "utilizado" a una leyenda del club como Xavi Hernández para atacarle y denunció que Font defienda los mismos argumentos de la "denuncia falsa" que interpuso un socio contra la gestión de su junta directiva que fue desestimada por la Audiencia Nacional.

"Font no tiene vergüenza", dijo Laporta, quien incidió en que su contrincante en los comicios goza de "un elitismo malentendido".

"Ese elitismo le lleva a que no le gusten los macarrones del Bar Bocata, no le guste la gente que trabaja en el campo o en el Mercabarna, y tampoco le gustan las butifarras, algo que me lo ha criticado con esa arrogancia llamándome expresidente del Barça. Soy presidente del Barça y lo seré hasta que me muera", aseveró, haciendo referencia a algunos de los actos de campaña que realizó durante las últimas semanas.

Un acto en La Pedrera con 250 personas

El equipo de campaña de Laporta eligió el auditorio de La Pedrera, uno de los edificios emblemáticos del modernismo barcelonés, del arquitecto Antoni Gaudí, para celebrar el acto de cierre de su campaña electoral.

El candidato llenó una sala con una capacidad para 250 personas a la que acudieron, entre otros, miembros de su candidatura, personas de su máxima confianza como su excuñado Alejandro Echevarría, así como el director deportivo del equipo de fútbol, Anderson Luis de Souza ‘Deco’.

Ovaciones a Deco y Alejandro Echevarría

El ejecutivo del club fue aplaudido y coreado por el auditorio cuando Laporta se refirió a él en un momento de su discurso: "Un fuerte aplauso para Deco, que además ha aguantado las cabronadas que se han dicho de él a lo largo de la campaña electoral".

También pidió otra ovación para Echevarría, de quien Xavi Hernández, en una entrevista durante el proceso electoral, dijo que manda más que el propio Laporta. "Él también ha sufrido el juego sucio", señaló, emocionado, Laporta sobre su excuñado.

El presidente saliente de la entidad entró a la sala entre gritos de "¡presidente, presidente!" antes de empezar un acto en el que la socia número 9 del club, Celia Torruella, y los economistas Xavier Sala i Martín y Oriol Amat, desde sus asientos, elogiaron al aspirante a la reelección.

Durante los más de 45 minutos que duró su discurso, Laporta pidió a los socios su apoyo para seguir cimentando "los fundamentos" de su último mandato: "Tenemos un equipazo, un estadio nuevo y hemos recuperado la economía".

Aunque el protagonista de su discurso fue Font, al que acusó de "desestabilizar" al club cada vez que "abre la boca".

En ese sentido, reconoció que el corte de mangas que hizo cuando el club consiguió inscribir a Dani Olmo, durante la Supercopa de España del año 2025, iba también dirigido a su rival electoral, ya que, en su opinión, presionó a LaLiga para que el club no pudiera inscribir al delantero de Terrassa.

Laporta terminó el acto como lo empezó, con una cerrada ovación y entre gritos de "¡presidente, presidente!". El sábado, día de reflexión, descansará en su casa de S'Agaró, en la Costa Brava, y el domingo confía en salir reelegido presidente.