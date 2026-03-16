La Coruña se queda sin Mundial y Alfonso Rueda lo siente en el alma

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado este lunes la renuncia de la ciudad de La Coruña a ser sede del Mundial de fútbol de 2030, lo que "no es una buena noticia" porque supone que Galicia "pierde la posibilidad de, al menos, una sede que estaba confirmada".

En su comparecencia tras el Consejo de la Xunta, Rueda ha reprochado que hubo una serie de compromisos que se hicieron "públicamente" y ahora se reconoce que "no van a ser posibles".

Por lo que respecta a la participación de la Xunta en el proyecto de reforma del estadio de Riazor, ha constatado que el Gobierno se mantendrá en lo que dijo "siempre", que estaba dispuesta a colaborar para "la consecución" de la sede del Mundial, pero ahora en La Coruña ya "no va a ser posible".

La Xunta había acordado, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, aportar hasta un 25 % de los costes cuando se conocieran y viera que eran "razonables".

Así que esta aportación de la Xunta estaba circunscrita a "aprovechar la oportunidad de ser sede del Mundial" y todo lo demás se enmarca en la "colaboración general" del Gobierno gallego con las infraestructuras deportivas en los municipios "pero no un compromiso expreso para nada concreto".

El contraataque de Vigo

Nada más conocerse la noticia de la caída definitiva de La Coruña como sede del Mundial, el alcalde Vigo, Abel Caballero, ha disparado con todo contra Louzán. Caballero ha instado "inmediatamente" al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, a llevar a la delegación de la FIFA a su ciudad para ver el estadio de Balaídos y su "proyecto imbatible" para acoger el Mundial del año 2030, que seguirá peleando "con uñas y dientes".

El regidor vigués se ha pronunciado así después de que La Coruña confirmase que renuncia como sede del Mundial tras haber sido una de las once preseleccionadas.

"Desde aquí insto inmediatamente a Louzán que traiga a la FIFA", ha indicado Caballero, que ha "exigido" al presidente de la Federación Española a que los representantes del máximo organismo futbolístico mundial acudan "esta misma semana" a Vigo en su ronda de visitas a las ciudades preseleccionadas.

"Nosotros sí que cumplimos", ha proclamado el alcalde socialista, quien ha acusado una vez más a Louzán -expresidente de la Diputación de Pontevedra con el PP-, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (PP) y a la Diputación de Vigo (gobernada por el PP) de no querer que Vigo sea sede del Mundial.

"Pero nuestro proyecto se va a imponer, con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y con el apoyo de la ministra de Deportes y lo vamos a seguir peleando con uñas y dientes", ha aseverado el alcalde vigués.

Caballero ha llegado a decir que "Vigo va a ser sede del Mundial" y ha matizado que lo será "no por que se retiren otras candidaturas", en alusión a Málaga y La Coruña, sino por que se lo han ganado "con un magnífico proyecto e imbatible".

El alcalde ha recordado toda la polémica que llevó a Vigo a quedarse fuera de las preseleccionadas después de haber estado entre las once elegidas en un borrador previo, hasta que "toda la presión de Louzán", según él, supuso que la ciudad se viera adelantada por San Sebastián en un proceso con "trampas".

"Vigo ganó en el proceso de preselección y, por tanto, Vigo tiene el derecho a ser ciudad sede del Mundial", ha sentenciado Caballero.