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La mano de Pathé Ciss que se fuma el VAR y le birla dos puntos al Levante

El jugador del Rayo marcó el empate en el último minuto.

El jugador del Rayo marcó el empate en el último minuto.
EFE

Se jugaba la vida el Levante en Vallecas y estuvo muy cerca de llevarse los tres puntos. Fue mejor durante la primera parte y en la segunda, con uno más por la expulsión de Mendy, tuvo ocasiones de sobra para cerrar el partido y sumar una victoria clave en la lucha por la permanencia.

El partido de Espí, el espigado delantero del Levante, volvió loca a la zaga de un Rayo demasiado desdibujado en la primera parte. El delantero centro canterano del Levante marcó un gol, bajó todos los balones y se erigió en el MVP del partido.

En la segunda parte Iñigo movió el árbol, comenzó a meter a titulares —dio descanso tras el partido de Conference del jueves que tendrá la vuelta en Vallecas— y a pesar de jugar con uno menos hizo sudar a un Levante al que se le esfumaron dos puntos en la última jugada del partido.

Un tanto que no debió subir al marcador ya que Pathé Ciss se ayudó del brazo para controlar antes de embocar a puerta.

Un polémico tanto que ha levantado la indignación granota y que se comieron tanto Soto Grado en el campo como De la Fuente Ramos a los mandos del VAR.

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