La mano de Pathé Ciss que se fuma el VAR y le birla dos puntos al Levante

Se jugaba la vida el Levante en Vallecas y estuvo muy cerca de llevarse los tres puntos. Fue mejor durante la primera parte y en la segunda, con uno más por la expulsión de Mendy, tuvo ocasiones de sobra para cerrar el partido y sumar una victoria clave en la lucha por la permanencia.

El partido de Espí, el espigado delantero del Levante, volvió loca a la zaga de un Rayo demasiado desdibujado en la primera parte. El delantero centro canterano del Levante marcó un gol, bajó todos los balones y se erigió en el MVP del partido.

En la segunda parte Iñigo movió el árbol, comenzó a meter a titulares —dio descanso tras el partido de Conference del jueves que tendrá la vuelta en Vallecas— y a pesar de jugar con uno menos hizo sudar a un Levante al que se le esfumaron dos puntos en la última jugada del partido.

💥 | Soto Grado y el VAR se desconectan antes de tiempo en Vallecas. ⚪️🔴🇪🇸 📌 El balón toca en el brazo de Pathe Ciss y le favorece el control del mismo, NO ES GOL ❌ Error del conjunto arbitral 🏟️ Rayo Vallecano - Levante pic.twitter.com/o5ymBmEYwY — Laliga News (@laligaa_neews) March 16, 2026

Un tanto que no debió subir al marcador ya que Pathé Ciss se ayudó del brazo para controlar antes de embocar a puerta.

Un polémico tanto que ha levantado la indignación granota y que se comieron tanto Soto Grado en el campo como De la Fuente Ramos a los mandos del VAR.