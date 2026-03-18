Preocupación extrema en el Real Madrid: Courtois podría perderse lo que resta de temporada

Thibaut Courtois dio el susto en la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City. Notó un tirón en su aductor derecho y fue relevado en el descanso por Lunin. A pesar de que los servicios médicos y el propio Álvaro Arbeloa quisieron quitar importancia a la dolencia tras el partido, hoy en Valdebebas las noticias no han sido nada halagüeñas.

Las primeras pruebas de imagen a las que se ha sometido el portero belga revelan una posible rotura importante en el aductor mayor por lo que podría perderse dos meses, o lo que es lo mismo, lo que resta de temporada.

La preocupación en el Real Madrid es máxima aunque se mantiene la esperanza de que las pruebas médicas definitivas no confirmen este pronóstico inicial aunque desde el Madrid se afirma que será muy complicado que Courtois esté listo para la eliminatoria ante el Bayern Múnich.

Confianza absoluta en Lunin

A pesar de la nefasta noticia que supondría perder al que seguramente a día de hoy sea el mejor portero del mundo, el cuerpo técnico tiene total confianza en un Lunin que ya ha demostrado que cuando se le necesita siempre está preparado.