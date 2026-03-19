La Champions League 2025/26 está en su fase decisiva con solo ocho equipos aún en la competición, tres de ellos provenientes de LALIGA. Esta representación convierte a LALIGA EA SPORTS en el campeonato nacional con más clubes clasificados para los cuartos de final, por delante de las ligas inglesa, alemana, francesa y portuguesa, que cuentan con dos, uno, uno y uno respectivamente.

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, los tres primeros clasificados actuales de LALIGA EA SPORTS, siguen vivos en la lucha por el título europeo, continuando una racha que se extiende desde la temporada 2005/06, donde siempre ha habido al menos un club español en esta fase. Los tres equipos españoles superaron los octavos de final con victorias destacadas sobre equipos de la Premier League.

El Real Madrid se impuso con un resultado global de 5-1 al Manchester City, tras ganar 3-0 en la ida gracias a un espectacular hat-trick de Fede Valverde. Por su parte, el FC Barcelona superó al Newcastle United con un aplastante 8-3 global tras empatar 1-1 en la ida en Inglaterra y ganar 7-2 en el Spotify Camp Nou. El Atlético de Madrid también logró una clasificación contundente con un 7-5 global frente al Tottenham, tras ganar 5-2 en la ida en Madrid.

Los emparejamientos de cuartos de final enfrentarán a los tres equipos españoles entre sí y al Real Madrid con el Bayern de Múnich. El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se verán las caras en un duelo totalmente español, lo que garantiza que al menos un club de LALIGA EA SPORTS estará en semifinales, acercándose a la final de Budapest.

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich será uno de los clásicos del fútbol europeo, con 28 encuentros previos entre ambos equipos. El Real Madrid ha dominado en los últimos años, con un saldo de siete victorias y dos empates en los últimos nueve enfrentamientos, sin caer ante el Bayern desde la famosa tanda de penaltis en la edición 2011/12.

Por otro lado, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid ya se vieron las caras esta temporada en la Copa del Rey, con el Atlético imponiéndose por 4-0 en la ida y, a pesar de la derrota 3-0 en la vuelta, avanzando a la final. Será un duelo interesante, ya que el Atlético ha eliminado al Barça en cuartos de final en ediciones anteriores de la Champions, en 2014 y 2016, alcanzando las finales de ambas ediciones.

Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán el 7 de abril, cuando el Real Madrid reciba al Bayern en el Santiago Bernabéu, y el 8 de abril, cuando el FC Barcelona reciba al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. Los partidos de vuelta se jugarán el 15 de abril en Alemania y el 14 de abril en el Riyadh Air Metropolitano. Además, ambos equipos se enfrentarán en LALIGA EA SPORTS el 4 de abril, lo que dará paso a varias confrontaciones directas en esta fase decisiva de la temporada.

En LALIGA EA SPORTS, los equipos han apostado por una planificación mesurada, priorizando la calidad y el rendimiento sin depender de grandes desembolsos, lo que ha permitido mantener la competitividad en el ámbito europeo. Además, el enfoque en el talento de la cantera juega un papel fundamental en este modelo, según el último informe del CIES Football Observatory, que sitúa a LALIGA como la liga con mayor valor de mercado de jugadores formados en sus canteras, con, precisamente, el FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid entre los diez primeros a nivel mundial.