El Real Madrid recibió este jueves la nefasta noticia que adelantó el miércoles Libertad Digital de la grave lesión muscular del belga Thibaut Courtois, su guardameta titular, que le tendrá en el dique seco, al menos, las próximas seis semanas, por lo que se perderá un buen número de partidos, empezando por el derbi de Liga ante el Atlético de Madrid este domingo en el Santiago Bernabéu (21:00).

Las dos buenas noticias del parte médico que ha recibido Álvaro Arbeloa son que apuntan a que en el derbi madrileño podrán reaparecer Álvaro Carreras y Raúl Asencio.

Ambos completaron el entrenamiento de este jueves junto al resto de sus compañeros. Carreras, una vez superada una lesión en el gemelo, mientras que Asencio hizo lo propio con unos problemas musculares que le impidieron formar parte de la convocatoria el martes contra el Manchester City en Liga de Campeones.

Por su parte, Jude Bellingham, quien sufrió una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda hace mes y medio, llevó a cabo una parte de la sesión con el grupo, además de trabajo individual, apurando sus opciones de reaparecer en la lista para el derbi.

Bellingham es duda, mientras que este jueves se confirmó la lesión de Courtois "en el recto anterior del cuádriceps derecho" durante el partido del pasado martes contra el Manchester City.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho", señaló el club en su página web.

Se espera que esté seis semanas de baja, por lo que ha llegado el momento del ucraniano Andriy Lunin, quien siempre ha respondido cuando se le ha necesitado.

El último nombre del parte médico lo ocupa el brasileño Éder Militao, quien sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral a principios de diciembre, y apunta a volver tras el parón internacional de selecciones que comienza la próxima semana.