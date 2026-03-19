La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que la invitación enviada al rey de España, Felipe VI, para asistir al Mundial de Fútbol de 2026 no fue exclusiva, sino que se extendió a todos los países con los que México mantiene relaciones, en medio del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con Madrid.

"Gabriela Cuevas (representante de México para el Mundial) envió a todos los países del mundo, a todos, todos, invitación para que vinieran al Mundial. Y de ahí pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum respondió así a las versiones que circularon el miércoles sobre una invitación particular al monarca español y subrayó que se trató de una convocatoria general en el marco de la organización del Mundial que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Según informó la Casa Real española, la presidenta mexicana envió una carta fechada el 3 de febrero al rey Felipe VI en la que lo invitaba a asistir al torneo, destacando que el torneo representa "una coyuntura propicia" para resaltar los vínculos históricos entre ambos países.

La misiva fue recibida el 24 de febrero en el Palacio de la Zarzuela, que acogió "con agrado" la invitación en el marco de la relación "fraternal" entre México y España.

El envío de la carta se produjo antes de que Felipe VI reconociera públicamente que durante la conquista de América hubo "mucho abuso", declaraciones que Sheinbaum calificó posteriormente como un "gesto de acercamiento", aunque señaló que aún debe avanzarse en el reconocimiento histórico.

Las relaciones entre ambos países han atravesado tensiones en años recientes, especialmente desde que en 2019 el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), solicitara a España una disculpa por los agravios de la conquista, petición que no fue respondida.

En este contexto, la presidenta mexicana no invitó al Rey a su toma de posesión en octubre de 2024, lo que derivó en la ausencia de representación del Gobierno español en la ceremonia, en un hecho sin precedentes.

No obstante, en meses recientes ambas partes han dado señales de distensión, en medio de llamados a profundizar el diálogo histórico y político entre México y España.