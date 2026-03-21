Arbeloa: "Estoy dispuesto a hacerme una estatua de Rüdiger y ponérmela en el jardín"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha salido en defensa de "don Antonio Rüdiger", afirmando que es "el espejo donde todos los jóvenes deberían mirarse" e incluso asegurando que estaría dispuesto a poner "una estatua" de él en su jardín, y ha destacado la importancia del derbi de este domingo ante el Atlético de Madrid por "lo que suponen estos tres puntos".

"En estos temas no me gusta meterme, respeto mucho tanto al club como al jugador, que son las dos partes que se tienen que entender. Y si me preguntas, yo estoy dispuesto a hacerme una estatua de Rüdiger y ponérmela en el jardín. Es un futbolista que desde el primer día que llegué solo se ha puesto a disposición del cuerpo técnico. Recuerdo que se sentó conmigo y me dijo 'míster, en marzo estaré disponible cuando llegue lo duro', y vaya si lo ha estado", declaró en rueda de prensa.

Además, afirmó que el alemán es un ejemplo para los más jóvenes. "Es el espejo donde todos los jóvenes deberían mirarse. Es un jugador que espero que el madridismo sepa la suerte que tenemos de tenerle en este club y que le tengan en agradecimiento siempre por el esfuerzo, la personalidad, el carácter que nos imprime, por el talento como jugador. Sólo puedo decir cosas absolutamente maravillosas para don Antonio Rüdiger", manifestó.

Respecto a la lesión de Thibaut Courtois, explicó que "no" se ponen "ningún plazo". "Nos van a ayudar mucho estas dos semanas de parón. Vamos a ver después, pero ahora mismo tampoco tenemos marcado ningún plazo", dijo. "Cada vez que pone un jugador en el campo, estamos corriendo un riesgo. La gente no lo sabe, pero hay muy pocos futbolistas que salgan al campo al 100%, sin ninguna molestia. Creo que es lo normal en el fútbol de competición", indicó.

"Lo que sí que te puedo decir es que cuando llegó al descanso Thibaut quería seguir jugando y fui yo el que decidí parar, también por la máxima confianza que tengo en Lunin. Ya ha demostrado muchísimas veces en este club lo gran portero que es y estoy seguro que lo va a volver a hacer ante esta gran oportunidad. Es la suerte de tener una plantilla como esta, que se nos lesiona el mejor portero de la historia y tenemos otro porterazo que estoy seguro que va a volver a demostrar lo bueno que es", continuó.

En otro orden de cosas, el técnico blanco reconoció que afrontan el derbi "con muchas ganas y con mucha ilusión". "Sabemos que mañana es un partido muy importante para nosotros por lo que suponen estos tres puntos, también por la afición, por el gran ambiente que estamos viviendo en el estadio estos últimos partidos, por la ilusión que se ha creado. Es de los mejores partidos que se puede vivir como jugador, como espectador y seguro que también como entrenador. Tengo ganas de ver un Bernabéu entregado y con mucha ilusión. Tenemos ganas de jugar contra un grandísimo equipo, así que lo afrontamos con la máxima expectación y con la máxima ilusión", apuntó.

También aseguró que es "una suerte" enfrentarse a entrenadores como Diego Pablo Simeone. "Lleva muchísimos años en el Atlético de Madrid demostrando su calidad como entrenador, el talento y a dónde les ha llevado, la regularidad que ha mantenido y que ha vuelto a colocar al Atlético de Madrid. Es el típico entrenador que te lleva al máximo, que exige el máximo, que te hace dar muchas vueltas a los partidos. Es una suerte enfrentarme a los mejores entrenadores del mundo", expresó.

También confirmó que Kylian Mbappé está totalmente recuperado. "Ya os dije que el día que volviera era porque estaba al 100%. En los minutos que vivimos en Mánchester, dos o tres arrancadas que hizo, demostró que está muy bien y que sus sensaciones que al final es lo importante, como él se encontró, como se encuentra en los entrenamientos. Máxima confianza, máximas garantías, máxima ilusión de tener de vuelta a un jugador como él, tan desequilibrante y al 100%", subrayó.

Así, le parece "fenomenal" que haya sido convocado con la selección francesa. "Es un jugador que está a disposición del entrenador, que ya ha jugado con nosotros. Mañana va a jugar seguro, así que no veo ningún inconveniente que vaya con su selección, son buenas noticias. Tener muchos internacionales significa que tienes jugadores de mucho nivel, y si los llaman es que son muy buenos y es una buena noticia para el Real Madrid", indicó.

Por ello, tampoco cuestionó la convocatoria de Jude Bellingham con Inglaterra. "Él está ya disponible, mañana estará en la convocatoria. Veremos si juega. Tengo muchas ganas de verle ya en el campo y es normal que pueda ir con su selección. Es un jugador muy inteligente, sabe especialmente bien lo que hace en cada momento y la situación en la que está, pero por mi parte estoy muy contento de que mañana esté disponible y preparado para ayudarnos", afirmó.

"A lo que no depende de mí, no le doy muchas vueltas. No puedo pretender que jugadores como Bellingham y Mbappé no vayan a la selección. Son jugadores importantísimos para mí y entiendo que lo son para sus seleccionadores, que en unos meses tienen el Mundial. He tenido la suerte de defender a mi país y de jugar con la selección y sé el orgullo que uno siente cuando representa a su país. Comprendo perfectamente esta situación. No hay ningún problema, porque además son dos jugadores muy inteligentes. Saben lo importante que son para sus países, pero también para sus clubes. Les espero de vuelta en unos días", prosiguió.

Además, no cree que el equipo vaya a cambiar con el regreso de Bellingham y Mbappé. "Nosotros trabajamos colectivamente y dependiendo del jugador que pongamos en el campo vamos a buscar una serie de ajustes. No es lo mismo jugar con Brahim arriba que con Kylian, o con Arda o con Thiago. Son jugadores que tienen características diferentes, y defensivamente cada uno tendrá que cumplir su labor. Son jugadores que llevan muchos años en la élite y que saben perfectamente lo que es trabajar como equipo y poner su talento a disposición de los compañeros", declaró.

"Esto es un trabajo colectivo y tienen que entender lo que han entendido estos últimos partidos, que atacar, atacamos todos, defender, defendemos todos. Como entrenador, tengo que encontrar su mejor posición y hacerles funcionar, darles la movilidad y el espacio necesarios para que puedan mostrar su talento. Si no trabajamos los once da igual el rival que tengas delante, vamos a sufrir. Tenemos que ser un equipo, viajar juntos cuando vamos hacia adelante, viajar juntos cuando vamos hacia atrás. Eso es tener mentalidad colectiva. No veo mucho el problema de tener grandísimos jugadores; si es un problema, pues bendito problema. Me tocará a mí que ellos entiendan su función en el equipo y que pongan todo su talento al servicio del colectivo", continuó.

Por ello, no cree que esto suponga que Thiago Pitarch salga del equipo. "Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Tener a Jude Bellingham de vuelta en el equipo para mí es una noticia excelente. Haber conseguido que Thiago dé este rendimiento también es una noticia excelente. Hay muchos partidos, muchos minutos y me encantan estos problemas. Bendito problema tener que elegir entre grandes jugadores. Pueden jugar los dos juntos también, o sea que no porque juegue Bellingham tiene que dejar de jugar Thiago", expuso.

Por último, Arbeloa habló del rol de Dani Carvajal. "Tengo que pensar en el Real Madrid, es lo que he hecho cuando he puesto a Carvajal en el campo. Eso le va a ayudar y le va a venir muy bien para coger ritmo, para seguir ayudándonos. Está disponible y su figura va mucho más allá de lo que aporta en el campo. La importancia que tiene en el vestuario cada uno de sus mensajes, a sus compañeros les ayuda muchísimo y es lo que necesitamos, un líder. Para mí, un líder es aquel que es capaz de liderar dentro del campo y fuera del campo, porque o se es líder en todas partes o no se es líder", finalizó.