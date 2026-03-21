Valverde, Koke, Carreras y Llorente calientan el derbi del Bernabéu

Este domingo, Real Madrid y Atlético de Madrid se miden en uno de los partidos más esperados de la temporada: el derbi de Madrid, un auténtico encuentro Cinco de Cinco. Con motivo de este gran duelo, Mahou Cinco Estrellas ha contado con Fede Valverde, Gonzalo y Carreras, por parte del conjunto madridista, y con Koke, Marcos Llorente y Rodrigo Mendoza, por bando rojiblanco, para analizar las claves que podrían marcar la diferencia sobre el césped.

Los tres futbolistas del Madrid han compartido su visión sobre lo que significa este derbi, un partido que encarna los cinco ingredientes que Mahou Cinco Estrellas incluye en su ‘Cinco de Cinco’: ambición, talento, legado, equipo y pasión.

Fede Valverde ha confesado cuál cree que será la clave para hacerse con la victoria este domingo: "El equipo tiene muchas ganas de afrontar este derbi de la mejor manera. La clave será estar unidos, saber lo que queremos todos desde el primero y hasta el último y dar el máximo de cada uno".

Por su parte, Gonzalo ha revelado cómo enfrenta él este derbi: "Para mí, no se trata tanto de tener las claves, sino de jugar como nosotros sabemos, como lo hemos siempre. Siendo equipo, siendo atrevidos y jugando con confianza".

Carreras también ha querido poner de manifiesto qué siente él ante este partido tan especial: "Tengo muchas ganas de ganar, la verdad que es un partido súper importante para nosotros".

Por parte del Atlético, Koke confiesa que para el equipo este derbi es "un partido que siempre está marcado en el calendario, es algo espectacular. Yo creo que estamos preparados para hacer un buen partido y ganar". Aunque si le preguntan al capitán rojiblanco cuáles son para él las claves para ganar este derbi, lo tiene claro: "concentración, efectividad ganas y marcar goles".

Por su parte, Marcos Llorente prevé un derbi donde será importante: "Conseguir un gran partido, tanto en ataque como en defensa, y sobre todo estar pendiente de los pequeños detalles. Los dos equipos tenemos un gran nivel y precisamente esos detalles son los que te hacen ganar los tres puntos".

Rodrigo también ha querido comentar qué significa para él este derbi: "Un derbi madrileño se vive como una final. Nosotros lo enfrentamos con mucha ilusión, ganas y ambición, que creo que es un valor muy importante para todo jugador".