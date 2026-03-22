Muchas veces el fútbol es un ejercicio de resistencia. Y este domingo, en el Camp Nou, el FC Barcelona sobrevivió más que ganó. Un cabezazo de Ronald Araujo y una actuación descomunal de Joan García bastaron para sostener al líder ante un Rayo Vallecano valiente, incómodo y, por momentos, superior. El 1-0 final explica el resultado pero no el partido. Porque lo que se vio sobre el césped fue un Barça al ralentí, espeso y por momentos irreconocible, salvado por su portero en una tarde en la que el guion se rompió varias veces y siempre cayó del mismo lado: el de Joan García.

EL MILAGRO DE CADA DÍA 🙌🏻 Lo de Joan García ES MUY BESTIA 🔥🔥🔥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/zO8KWvKUiy — DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2026

El encuentro empezó como una advertencia. No habían pasado ni dos minutos cuando el Rayo encontró la espalda de Araujo, reconvertido en lateral, y dejó solo a Carlos Martín. Ahí apareció el primer milagro: el guardameta azulgrana se hizo enorme en el mano a mano y sostuvo al equipo —donde Hansi Flick salió con un once bastante reconocible— cuando todavía no había empezado a jugar. Fue un aviso serio. El conjunto de Íñigo Pérez no venía a especular. Presionaba alto, corría con fe y atacaba con decisión. El Barça, en cambio, parecía aún en modo digestión, quizá por la hora o quizá por la resaca de noches mejores, como la de esta semana en Champions frente al Newcastle (7-2). Pero poco a poco, como quien se despereza sin ganas, los culés fueron encontrando su sitio.

La jugada en la que Lamine Yamal reclamó penalti#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/lklotEyRV9 — DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2026

Y cuando el Barça se instala en campo rival, pasan cosas. Aunque no siempre las que uno espera. Raphinha tuvo la primera clara, completamente solo ante Batalla, pero definió francamente mal en el mano a mano. Fue el preludio de lo que estaba por venir: un dominio tibio, con chispazos, pero sin continuidad. El único gol de la tarde llegó en el ecuador del primer tiempo, en una de esas acciones donde el fútbol simplifica todo. Saque de esquina de Cancelo, vuelo de Araujo, cabezazo picado, balón al poste y red. Minuto 23. 1-0. Lo justo para mandar sin convencer.

Porque ha sufrido, porque ha luchado para volver, porque es un soldado al servicio del @FCbarcelona_es 🔵🔴 RONALD ARAUJO Y UNO DE SUS GOLES MÁS ESPECIALES COMO CULÉ 💥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/hlJOveCNSa — DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2026

A partir de ahí, el Barça tuvo su mejor tramo. Raphinha volvió a rozar el gol, primero encontrándose con Batalla y después con el larguero. Parecía que el partido se rompía a favor de los locales, pero fue solo un espejismo. Porque el equipo de Flick nunca terminó de imponerse. Ni con balón ni sin él. Y el Rayo, lejos de venirse abajo, fue creciendo. Con paciencia, con fe y con la sensación de que el partido estaba muy vivo.

El descanso no cambió demasiado el paisaje. El Barça siguió instalado en una especie de anestesia competitiva, moviendo el balón sin filo, sin ritmo y sin colmillo. Y eso, ante un equipo como el Rayo, es una invitación al desastre. Pero Joan García se encargaría de evitarlo, primero con una mano firme a un disparo de Álvaro García y después con una reacción felina a bocajarro tras un cabezazo de Unai López. Dos paradas de portero grande, de los que cambian partidos y sostienen lideratos.

JOAN GARCÍA. SIEMPRE JOAN GARCÍA 💥 Paradón para volver a salvar al Barça 🔐#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/wHxCeithMp — DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2026

Mientras tanto, el Barça perdonaba. Lamine Yamal, en una tarde bastante gris, cruzó demasiado un disparo claro, Ferran Torres —que entró por Lewandowski— no llegó por centímetros a un envío peligroso y Raphinha, en una de sus tardes torcidas, volvió a elegir mal en el momento decisivo. El partido entró entonces en una fase peligrosa para los azulgranas: ida y vuelta, sin control y sin pausa. Justo el escenario que quería el Rayo y el que incomoda al Barça.

La ocasión clarísima de Pacha Espino que pudo dar el empate al Rayo Vallecano#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/frbx89AgPR — DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2026

Y ahí, en el caos, llegó la ocasión que pudo cambiarlo todo. Minuto 83. El Pacha Espino, completamente solo ante Joan García. Tenía tiempo, espacio y ventaja, pero su disparo se fue por encima del larguero. Una oportunidad de oro que se fue al limbo. El Barça siguió jugando con fuego y, en el minuto 89, otra vez Joan García tuvo que aparecer para meter la yema de los dedos y desviar un disparo de Jorge de Frutos que ya se colaba dentro. Ahí murió el partido. O, mejor dicho, ahí lo salvó definitivamente el portero de Sallent, que ha respondido a lo grande a la convocatoria de Luis de la Fuente con la selección española.

UN PARADÓN VALOR VICTORIA 🫢 Joan García culminando su exhibición ante el Rayo Vallecano 🔵🔴#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/YrbJrZ0Dn6 — DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2026

El Barça ganó, sí. Suma tres puntos, se va al parón como líder y encadena otra victoria en casa, pero la realidad es otra: caminó por el alambre durante demasiados minutos y necesitó a su guardián para no firmar un tropiezo antes del derbi madrileño en el Bernabéu.



Ficha técnica

FC Barcelona, 1: Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Xavi Espart, min.90); Bernal (Casadó, min. 60), Pedri; Fermín (Olmo, min. 60); Lamine Yamal (Rashford, min.82), Raphinha; y Lewandowski (Ferran, min. 46)

Rayo Vallecano, 0: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Cis, Chavarría; Gumbau (Unai López, min. 59), Valentín (Pacha Espino, min.46); Pedro Díaz (de Frutos, min. 59); Fran Pérez (Camello, min.82), Carlos Martín (Álvaro, min. 46) e Isi Palazón

Gol: 1-0, min.23: Araujo

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité cántabro). Mostró cartulina amarilla a Raphinha (min. 8), Lamine (min. 26), Óscar Valentín (min. 34), Fran Pérez (min. 65), Pathé Ciss (min. 67), Cubarsí (min. 72) y a Isi Palazón (min.88)

Incidencias: 56.812 espectadores asistieron al encuentro de la vigésimo novena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou