La roja a Fede Valverde por una patada a Baena que indigna al madridismo

El uruguayo Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, fue expulsado en el minuto 77 del derbi del Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid (3-2) tras una entrada por detrás sobre Álex Baena.

El colegiado principal del partido, José Luis Munuera Montero, le enseñó la cartulina roja directa nada más producirse la acción en el centro del campo. El futbolista colchonero conducía el balón y Valverde le trabó por detrás.

"Va por detrás, no juega el balón y la única intención que tiene es derribarlo con fuerza excesiva", explicó el colegiado del encuentro a Álvaro Arbeloa, el técnico del Real Madrid, en imágenes recogidas por Movistar+.

Es la segunda tarjeta roja que ve Valverde con la camiseta del Real Madrid. Ambas, contra el mismo rival. La anterior, el 12 de enero de 2020 cuando, en la final de la Supercopa de España, realizó una entrada por detrás sobre Álvaro Morata cuando este enfilaba solo la portería.

Con su expulsión, Fede Valverde se perderá el siguiente compromiso liguero del Real Madrid, la visita al Mallorca del próximo 4 de abril, en la reanudación del campeonato liguero tras el parón de selecciones.