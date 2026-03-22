Vinícius reina en el caos y el Madrid gana un derbi de alta tensión

El derbi madrileño no fue un partido cualquiera. Fue una sacudida emocional, un ejercicio de supervivencia y, sobre todo, una reafirmación de jerarquías en el Bernabéu. El Real Madrid ha acabado imponiéndose por 3-2 al Atlético de Madrid en un duelo con todos los ingredientes posibles: goles, remontadas, polémica arbitral y un final agónico. Y en medio de todo, la figura de Vinícius Júnior, decisivo con un doblete que sostuvo a los suyos cuando el partido amenazaba con desmoronarse.

Porque el Madrid, que tantas veces ha vivido de la épica, volvió a asomarse al abismo antes de encontrar la luz. Y lo hizo tras una primera parte en la que el Atlético se sintió cómodo, incluso superior por momentos, castigando las dudas defensivas de un equipo, el de Álvaro Arbeloa, que asumió riesgos innecesarios en salida de balón. La consecuencia fue el 0-1, obra de Ademola Lookman, culminando un contragolpe que retrató la fragilidad de la zaga local.

Hasta entonces, el conjunto de Arbeloa había salido con más energía que precisión. Hubo ocasiones —un tiro al palo de Fede Valverde, tras un espectacular autopase frente a Ruggeri, y un peligroso disparo de Carvajal—, pero también demasiadas concesiones. El Atlético, con el oficio que le caracteriza bajo la batuta del Cholo Simeone, supo esperar su momento. Y cuando llegó, no perdonó. Fue gracias al tanto de Lookman, sí, pero precedido por una genialidad de Giuliano al habilitar al internacional nigeriano con un precioso taconazo dentro del área.

El descanso no cambió tanto el dibujo como la actitud. El Madrid salió con otra determinación, más agresivo en la presión, más vertical en sus ataques. Y ahí comenzó la tormenta perfecta. El punto de inflexión llegó desde los once metros. Penalti de Hancko sobre Brahim Díaz que el VAR confirmó y que asumió Vinícius con la personalidad de los elegidos. El brasileño, que venía de redimirse en Europa tras un fallo reciente, no titubeó. Gol y partido nuevo con el 1-1 en el luminoso.

El empate fue el chispazo que necesitaba el Bernabéu. Y el Atlético, que hasta entonces había tenido el control emocional del encuentro, se descompuso en apenas cuatro minutos. En ese breve intervalo, apareció Fede Valverde para firmar el 2-1, aprovechando un error impropio de Josema Giménez. Fue el premio a la fe, a la presión constante, a ese mantra que Arbeloa ha instalado en el equipo.

Pero este derbi no estaba para treguas. Cuando el Madrid parecía tenerlo todo encarrilado, surgió un impresionante latigazo de Nahuel Molina desde fuera del área para devolver las tablas. Golazo. Un derechazo a la escuadra, de esos que no admiten réplica, que volvió a sembrar dudas en el coliseo blanco.

Ahí emergió, de nuevo, Vinícius. No fue su noche más brillante en el uno contra uno —Marcos Llorente le sostuvo con firmeza—, pero el de Sao Goçalo sí fue letal cuando el partido lo exigía. En una acción nacida desde la derecha, con Trent Alexander-Arnold como catalizador, el brasileño apareció en el segundo palo para firmar el 3-2 con un disparo raso, seco y quirúrgico. El Bernabéu estalló. Porque sabía que ese gol podía valer media Liga.

𝗩𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝘂𝘀 cierra la remontada del Real Madrid en el derbi.#LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/r64DQ90N0E — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 22, 2026

Y sin embargo, aún quedaba el capítulo más espinoso del encuentro. La expulsión de Valverde, tras una entrada abajo sobre Álex Baena —recordando sus más y sus menos que tuvieron en el pasado—, añadió un componente de tensión que rozó el descontrol. Roja directa, protestas, y un Madrid obligado a resistir con diez en los últimos minutos.

El Atlético, herido pero vivo, se lanzó a por el empate. Julián Álvarez estrelló un balón en el palo en la ocasión más clara de los suyos, mientras los blancos, en inferioridad numérica, se defendían con uñas y dientes, con el corazón en la mano. Fue un asedio final que no encontró recompensa. Tuvo minutos Mbappé —aproximadamente media hora— y también Bellingham, pero el francés y el inglés apenas se dejaron sentir sobre el césped.

El pitido final liberó toda la tensión acumulada. El Madrid no solo había ganado un derbi; había reafirmado su capacidad de reacción, su fe en los momentos límite. Quinta remontada de la temporada tras empezar por detrás. Un dato que explica muchas cosas.

En lo colectivo, el equipo de Arbeloa sigue creciendo, consolidando una idea basada en la presión alta y la verticalidad. En lo individual, Vinícius, arropado como nunca bajo el manto del técnico salmantino, vuelve a marcar diferencias en los días grandes. Su doblete no solo suma goles, sino que también suma liderazgo, personalidad y ese punto de irreverencia que tantas veces marca la diferencia en este tipo de partidos.

En el otro lado, el Atlético se marcha con la sensación de haber tenido el partido en su mano durante muchos minutos. Pero también con la certeza de que, en el Bernabéu, cualquier error se paga caro. Y más cuando enfrente aparece un jugador como Vini, capaz de convertir el caos en victoria. Así es él. Y así se escribió otro capítulo de un derbi eterno. Uno más para la colección blanca. Uno más en el que el fútbol, como casi siempre en estas noches, decidió que la lógica era lo de menos.



Ficha técnica

Real Madrid, 3: Lunin; Carvajal (Trent, m.64), Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago (Mbappé, m.64), Güler (Bellingham, m.74) ; Brahim (Camavinga, m.74) y Vinícius (Carreras, m.87)

Atlético de Madrid, 2: Musso; Marcos Llorente, Le Normand (Giménez, m.46), Hancko, Ruggeri; Giuliano (Álex Baena, m.71), Johnny Cardoso (Nahuel Molina, m.57), Koke, Lookman (Nico González, m.57); Griezmann (Sorloth, m.57) y Julián Álvarez

Goles: 0-1, m.33: Lookman. 1-1, m.52: Vinícius de penalti. 2-1, m.55: Fede Valverde. 2-2, m.6: Nahuel Molina. 3-2, m.72: Vinícius

Árbitro: Munuera Montero (colegio andaluz). Amonestó a Thiago (63) por el Real Madrid; y a Cardoso (27), Ruggeri (36), Hancko (61) y Llorente (68) por el Atlético de Madrid. Expulsó por roja directa a Fede Valverde a los 77 minutos

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 75.190 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid entre 2010 y 2013