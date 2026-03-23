Arbeloa: "Quiero ser injusto con el mayor número posible de jugadores"

Álvaro Arbeloa estaba satisfecho tras la victoria del Real Madrid contra el Atlético en el derbi del Bernabéu (3-2). El salmantino dice que su "mayor objetivo" como entrenador es "ser injusto con el mayor número de jugadores posible", en el sentido de que al hacer el once titular, muchos "merezcan" estar en él, al mismo tiempo que destaca "la fortaleza mental" y el "carácter" de sus futbolistas.

"Contento con la fortaleza mental y el carácter dignos de esta camiseta. Hemos tenido que sufrir en esos minutos finales con uno menos", analizaba Arbeloa en la rueda de prensa posterior al triunfo en el derbi.

Ante los medios, Arbeloa agradece la actitud del árbitro Munuera Montero explicándole en la banda la expulsión a Federico Valverde. "Me ha dicho que era fuerza excesiva, pero no lo considero así, no va a hacer daño ni a lesionar. Por lo menos me lo ha explicado, agradeceríamos que la actitud de los árbitros fuese esa", dijo.

El entrenador destaca el partido de Vinícius Júnior, autor de un doblete ante el Atleti en "otro partidazo más y otra demostración de talento y valentía, de no tener miedo a fallar", del 7. "Ha sido un golazo en un momento muy complicado, con esas ganas de tirar del equipo. No sé si es el mejor momento de su carrera, pero poco le faltará", elogió.

También tuvo buenas palabras hacia Dani Carvajal y evitó pronunciarse sobre si Trent Alexander-Arnold fue suplente por llegar tarde a un entrenamiento. "Carvajal ha hecho muy buenos minutos, ha estado muy encima de Lookman, y estoy contento, Trent nos ha dado un plus, una energía tremenda. Feliz de tener tantas variantes, este es el camino", comentó. "Mi mayor objetivo como entrenador es ser injusto con el mayor número de jugadores posible, que cuando dé el once muchos se queden fuera mereciéndolo. Que todos tengan la confianza para hacer lo que les pido", valoró el salmantino respecto a una plantilla que va recuperando efectivos.

Entre ellos un Kylian Mbappé que tuvo minutos ante el Atlético. "Cada día intento sacar al mejor once. Después de casi un mes fuera, lo normal es ir en progresión, es lo que entiendo que es mejor para ellos y el equipo, tener en el campo a gente al cien por cien. En los minutos que ha jugado ha sido una amenaza constante, ahora se va con la selección y volverá más rodado", expresó. "Me tocará rodearle de jugadores con los que tenga química, sacar el máximo rendimiento a sus cualidades, es muy bueno haciendo muchas cosas, y cuando pasa esto, hay que elegir lo que es mejor para el equipo", señaló sobre Jude Bellingham, que jugó más de un mes después. Además, Arbeloa confirmó que Éder Militao estará disponible después del parón internacional ante el RCD Mallorca.