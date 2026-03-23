El acta de Munuera Montero que amenaza con dos partidos de sanción a Fede Valverde

El Real Madrid logró imponerse al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu en el partido que cerró la jornada 29 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco firmó una victoria clave para seguir presionando al FC Barcelona en la clasificación, con un papel destacado de Vinicius Jr., autor de un doblete.

Sin embargo, el encuentro quedó marcado por la polémica expulsión de Fede Valverde en el minuto 77, en una acción que puede tener consecuencias importantes para el tramo decisivo de la temporada.

El centrocampista uruguayo fue expulsado tras una entrada sobre Álex Baena. En su intento por recuperar el balón, Valverde impactó al jugador rival en una acción que el árbitro sancionó sin dudar con tarjeta roja directa.

El colegiado José Luis Munuera Montero explicó al entrenador madridista, Álvaro Arbeloa, que la jugada se produjo "por detrás, sin opción de jugar el balón y con fuerza excesiva". Esta interpretación fue clave, ya que tampoco fue corregida desde el VAR.

El acta que marca la sanción

La redacción del acta es determinante para establecer la posible sanción. La inclusión de términos como "fuerza excesiva" y "sin estar a distancia de ser jugado" sitúa la acción dentro de los supuestos recogidos en el reglamento disciplinario sobre conducta violenta.

En concreto, este tipo de acciones se encuadra en artículos que contemplan sanciones de entre uno y tres partidos cuando existe riesgo en la jugada, aunque no haya consecuencias lesivas para el rival. En este caso, todo apunta a que el castigo más probable sería de dos encuentros. De hecho, casos similares en la presente temporada han terminado con sanciones de la misma duración, lo que refuerza la previsión de que el internacional uruguayo reciba ese mismo castigo.

De confirmarse la sanción, Fede Valverde no podría disputar el próximo partido de Liga ante el RCD Mallorca en Son Moix. Además, también sería baja en el siguiente compromiso en el Santiago Bernabéu frente al Girona FC. Su regreso, en principio, se produciría a tiempo para una cita de máxima exigencia: la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern de Múnich.

El Real Madrid recurrirá

El Real Madrid no da por cerrada la situación y tiene previsto recurrir la sanción una vez sea oficial. Desde el club consideran excesiva la decisión arbitral y buscarán reducir el castigo o incluso anular la tarjeta roja.

Mientras tanto, el propio Valverde abandonó el terreno de juego visiblemente molesto, tanto por la expulsión como por las consecuencias que puede acarrear en el calendario inmediato. El desenlace queda ahora en manos del Comité de Competición, que deberá valorar el acta arbitral y determinar la sanción definitiva en los próximos días.