El Atlético intenta borrar a Vinícius… y lo convierte en más protagonista que nunca

El último derbi madrileño que el Real Madrid y el Atlético de Madrid disputaron este domingo en el Bernabéu, saldado con victoria de los blancos (3-2), dejó mucho más que goles y polémicas. También abrió un capítulo paralelo en la eterna batalla narrativa entre merengues y colchoneros, con un protagonista claro: Vinícius Júnior... incluso cuando algunos intentaron borrarlo.

El Atleti 'borra' a Vinícius... pero solo en redes

El Atlético de Madrid volvió a demostrar que los derbis no se juegan solo sobre el césped. También en el terreno simbólico, en ese espacio cada vez más influyente que son las redes sociales. Y ahí, tras la derrota ante el eterno rival, el club rojiblanco optó por una estrategia tan llamativa como discutida: omitir el nombre de Vinícius Júnior en su relato del partido.

⏱ 52' | Real Madrid 1-1 Atleti Empata el Real Madrid de penalti. — Atlético de Madrid (@Atleti) March 22, 2026

⏱ 72' | Real Madrid 3-2 Atleti Gol de los locales. — Atlético de Madrid (@Atleti) March 22, 2026

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Atlético informó de los goles del Real Madrid sin mencionar al brasileño, autor de un doblete decisivo. En lugar de eso, utilizó fórmulas impersonales como "gol de los locales" o "empata el Real Madrid de penalti", mientras que sí citó expresamente a Fede Valverde como autor del segundo tanto del conjunto que entrena Álvaro Arbeloa.

⏱ 56' | Real Madrid 2-1 Atleti Gol de Valverde. — Atlético de Madrid (@Atleti) March 22, 2026

Un silencio que, lejos de pasar desapercibido, encendió a los aficionados en redes sociales. Muchos usuarios respondieron corrigiendo la omisión y señalando directamente a Vini como protagonista del encuentro.

Una ausencia que dice mucho

No fue un descuido. Fue un gesto deliberado. Y como tal, cargado de significado. Porque el brasileño lleva tiempo siendo algo más que un rival incómodo para el Atlético de Madrid: es un símbolo, un jugador que concentra tensiones deportivas, emocionales y también mediáticas.

Vinícius volvió a ser decisivo en el derbi con dos goles —el primero de penalti y el segundo en una gran jugada colectiva— que terminaron inclinando un partido vibrante y lleno de alternativas. Sin embargo, su impacto en el juego contrastó con su desaparición en el relato rojiblanco. Como si eliminar su nombre fuese una forma de minimizar su influencia, de negar lo evidente.

Pero el fútbol, como la realidad, no se puede editar tan fácilmente.

Del campo a la narrativa

Lo curioso es que el intento de invisibilizar a Vinícius Júnior llegó en un partido en el que, durante muchos tramos, ni siquiera fue especialmente brillante. El brasileño apareció de forma intermitente, pero cuando lo hizo fue letal. Transformó sus ocasiones en goles y volvió a castigar a un Atlético que había competido bien, incluso adelantándose en el marcador.

El conjunto de Diego Pablo Simeone golpeó primero, resistió, empató... pero terminó cayendo ante la eficacia blanca y, sobre todo, ante la inspiración puntual de su ‘enemigo’ más incómodo. Ahí está la clave: Vinícius no necesita dominar todo el partido para decidirlo. Y eso, en un derbi, es oro puro.

La respuesta de Vinícius

Lejos de quedarse al margen, el propio jugador respondió a su manera. Tras el encuentro, publicó en redes sociales un mensaje breve pero cargado de intención: "Madrid hay uno solo".

Una frase que resume perfectamente el clima del derbi: tensión, orgullo y una rivalidad que va mucho más allá de los 90 minutos. No hubo mención directa al Atlético de Madrid ni a la polémica, pero el mensaje fue interpretado como una reafirmación tras su actuación... y, quizá también, como respuesta a quienes intentaron ignorarle.

Un derbi que no termina

Este episodio confirma que los derbis madrileños siguen escribiéndose en múltiples planos. Está el fútbol —los goles, la remontada, la expulsión de Fede Valverde...—, pero también la batalla por el relato.

El Atlético eligió no nombrar a Vinícius Júnior. Pero al hacerlo, terminó señalándolo aún más. Porque en el fútbol, como en casi todo, lo que se intenta ocultar suele acabar siendo lo más visible. Y en este caso, el brasileño volvió a demostrar que, por mucho que algunos quieran borrarlo, su huella en los derbis es cada vez más difícil de ignorar.