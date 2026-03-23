El Sevilla decide prescindir de Almeyda y busca a su sustituto

La decisión está tomada. El Sevilla FC destituirá en las próximas horas al entrenador argentino Matías Almeyda, después de las dos derrotas consecutivas en Liga (ante el FC Barcelona por 5-2 y el pasado sábado contra el Valencia por 0-2), y ya negocia con Luis García Plaza los términos del contrato que uniría a ambas partes hasta final de la presente temporada, según han reconocido fuentes del club andaluz.

Almeyda, que vivía su primera experiencia como entrenador en España, acumula ocho victorias, siete empates y 14 derrotas en 29 jornadas, lo que tienen al Sevilla en decimoquinta posición con sólo 3 puntos sobre la zona de descenso, y fue eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El sábado por la noche, tras la derrota de los sevillistas ante el Valencia, el comité ejecutivo del club sevillista pospuso hasta el lunes su decisión sobre la continuidad del técnico bonaerense, aunque el propósito de destituirlo era firme.

Hace casi 30 años, en la temporada 1996/97, Matías Almeyda llegó procedente de River Plate y se convirtió entonces en el fichaje más caro de la historia del Sevilla, pero su etapa como futbolista en la capital hispalense tampoco fue fructífera: se marchó un año después tras el descenso del equipo a Segunda.

Los posibles candidatos

Durante todo el domingo, el Sevilla entabló negociaciones con Luis García Plaza, técnico madrileño de 53 años cuyo último equipo fue el Deportivo Alavés, que este lunes debería comprometerse para terminar la temporada en el banquillo sevillista, que dentro de dos semanas reanuda LaLiga en el campo del Oviedo.

El técnico vigués Diego Martínez, que se encuentra actualmente sin equipo después de haber dirigido a clubes como la UD Las Palmas, Olympiacos, Espanyol, Granada y Osasuna, entre otros, es otro de los nombres que se encuentran en la lista de posibles candidatos.

El nombre de Jesús Galván también ha sido barajado, pero la normativa actual impide que el sevillano pueda dirigir al primer equipo sevillista.