Estallido rojiblanco tras la 'épica' del Madrid

Un derbi siempre está envuelto en polémica y el de anoche en el Santiago Bernabéu no podía ser de otra manera... El derbi madrileño comenzó favorable al Atlético de Madrid con un gol de Lookman que ponía a los rojiblancos por delante al descanso. Sin embargo, apenas diez minutos bastaron para cambiar el rumbo del encuentro.

Errores en defensa y un penalti cometido por Hancko permitieron a Vinicius Jr empatar, y un fallo entre Giménez y Ruggeri dejó a Fede Valverde marcar el 2-1. Aunque Molina puso momentáneamente el 2-2, una jugada de Baena permitió que Vinicius culminara la remontada con el 3-2 definitivo.

En esos minutos clave, el Atlético sufrió un golpe casi imposible de revertir, pese a jugar después desde el minuto 77 con un hombre más por la expulsión de Fede Valverde.

El uruguayo fue expulsado por José Luis Munuera Montero tras una patada a Alex Baena. La decisión dividió opiniones: mientras el Real Madrid y parte de la prensa la consideraron rigurosa, otros expertos opinan que una amarilla habría sido suficiente.

Por ejemplo, el exárbitro Eduardo Iturralde González comentó que la acción era más de amarilla clara que de roja, mientras que Pérez Burrull y Archivo VAR defendieron la roja por la fuerza excesiva y el contacto por detrás sin opción de disputar el balón.

Por su parte, Álvaro Arbeloa expresó su desacuerdo con la sanción, aunque agradeció que Munuera Montero se acercara a explicar la acción. "Tengo una diferente versión a la de José Luis pero le agradezco su explicación. Lo veo diferente a él pero lo importante es que hemos conseguido mantener el resultado y nos hemos llevado los tres puntos que era lo que queríamos", dijo en rueda de prensa.

Decisiones arbitrales bajo lupa

Durante el partido también se discutió un choque aéreo de Dani Carvajal sobre Giuliano Simeone que muchos consideraron merecedor de tarjeta roja, pero que no fue sancionado. Estas decisiones aumentaron la sensación de inconsistencia en el arbitraje y alimentaron la frustración rojiblanca.

Mirad la pierna derecha de Carvajal. Es una locura lo que le están perdonando a este salvaje. Tendría que estar en la calle. pic.twitter.com/KWigHs7ZaG — 🅿 (@finallyxpablo) March 22, 2026

Tampoco hay que pasar por alto la acción entre Daniel Carvajal y Marcos Llorente en la que el defensa madridista barre con los tacos por delante al rojiblanco y el árbitro interpretó que no había pasado nada... las redes sociales estallaron con esta jugada.

Marcos Llorente chutó a portería e inmediatamente después fue barrido por la segada de Carvajal. Hay actos residuales que no tienen incidencia pero este es clarísimo no?pic.twitter.com/2W6gEqNPOu https://t.co/HgyX1FEN9H — Ju@n🍍 (@JuanIBS98) March 22, 2026

Voz de la indignación

Johnny Cardoso fue la voz más clara del descontento rojiblanco tras el partido. Criticó la falta de consistencia en el criterio arbitral y señaló que algunas decisiones favorecieron al Real Madrid. Sin embargo, también reconoció que la expulsión de Valverde le pareció "justísima".

El Atlético de Madrid cierra la jornada con la sensación de haber sido perjudicado por el arbitraje, con la frustración de un segundo imposible que dejó el derbi prácticamente sentenciado y la necesidad de enfocarse en los próximos compromisos para rescatar la temporada.

Consecuencias para el Atlético

Con esta derrota, el Atlético se queda a 12 puntos del Real Madrid y a 16 del Barcelona, lo que prácticamente elimina sus opciones de pelear por la Liga. Ahora el equipo de Diego Simeone deberá concentrarse en los torneos coperos: la final de la Copa del Rey y los cuartos de final de la Champions League.

Mantener la tercera plaza en LaLiga sigue siendo importante por motivos económicos y de prestigio deportivo, ya que el Atlético ha terminado regularmente entre los tres primeros desde que Diego Simeone dirige al equipo, salvo excepciones.