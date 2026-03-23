El derbi madrileño que el Real Madrid le ganó este domingo al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu (3-2) ha centrado gran parte de la tertulia de Fútbol es Radio de este lunes, 23 de marzo, con Dani Blanco como moderador y José Luis Garci, Isidoro San José, Luis Herrero y Jaime Ugarte como tertulianos.

Una resaca, la del derbi, en la que se sigue hablando del doblete de Vinícius Júnior, y de todas las polémicas en Chamartín, como el posible penalti de Dani Carvajal a Marcos Llorente, que no se señaló; el penalti de Hancko a Brahim, ya en la segunda parte, que sí se pitó, y sobre todo la expulsión por roja directa a Fede Valverde por una patada a Álex Baena en el minuto 77.

La expulsión de Valverde ha centrado gran parte del debate en el programa y, como era de esperar, tanto Isidoro como Luis Herrero creen que la roja es desmesurada. "No se puede expulsar a un jugador por una acción así", ha apuntado Isidoro San José, mientras que José Luis Garci, como cabía esperar, cree que la expulsión es justa. En la misma línea se expresaba también Ugarte.

Además del derbi, en Fútbol es Radio se ha hablado de la jornada del domingo, especialmente de la victoria por la mínima del Barcelona sobre el Rayo Vallecano con un gran Joan García. Cómo no, mención especial para la remontada del Alavés en Balaídos frente al Celta de Vigo (victoria por 3-4 después de haber ido perdiendo por 3-0 poco antes del descanso) y para la primera victoria del Athletic Club en casa un mes después, por 2-1 contra el Betis de Manuel Pellegrini, causándole una gran felicidad a Jaime Ugarte.