Nuevo capítulo en el pique entre Vinicius y Simeone en el derbi madrileño

El enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético de Madrid dejó algo más que una victoria blanca en el encuentro más esperado de la jornada. El partido volvió a estar marcado por la tensión entre Vinicius Jr. y Diego Simeone, protagonistas de un nuevo capítulo en su ya conocida rivalidad.

El extremo brasileño fue decisivo sobre el césped con un doblete que resultó clave para la remontada. Su actuación no solo tuvo impacto en el marcador, sino también en el ambiente del encuentro, especialmente en los minutos finales.

En el tramo final del partido, y con el Real Madrid en inferioridad numérica tras la expulsión de Fede Valverde, Vinicius protagonizó una escena que no pasó desapercibida. Al ser sustituido, el jugador brasileño se dirigió hacia el banquillo mientras animaba a la afición, aplaudiendo y gesticulando con intensidad.

Estos gestos, dirigidos hacia la grada, fueron interpretados como una provocación por el entorno del Atlético. Simeone reaccionó desde la banda, visiblemente molesto, llegando a señalar la actitud del futbolista al equipo arbitral. El cruce no fue más allá en ese momento, pero evidenció la tensión acumulada entre ambos desde anteriores enfrentamientos.

Un mensaje con destinatario claro

Pero la cosa no quedó ahí y es que, tras el partido, Vinicius dejó una de las declaraciones más comentadas. El brasileño dedicó sus dos goles a Florentino Pérez, presidente del club blanco, con un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a Simeone.

"Estoy muy contento porque he trabajado toda la temporada para partidos como estos. El presidente siempre me dice que tengo que marcar dos goles y hoy he marcado dos, van para él", afirmó el delantero en declaraciones a los medios del club. La frase cobra especial relevancia por el antecedente directo entre ambos protagonistas.

El origen del enfrentamiento

La tensión entre Vinicius y Simeone no es nueva. Su punto álgido se produjo en la Supercopa de España, cuando el técnico argentino lanzó una frase que tuvo gran repercusión: 'Te va a echar Florentino'.

Aquel comentario, dirigido al jugador durante el partido, marcó un antes y un después en la relación entre ambos. Aunque posteriormente Simeone pidió disculpas por sus palabras, el episodio quedó grabado en la memoria del brasileño.

Desde entonces, cada enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético ha estado acompañado de pequeños roces, intercambios verbales y gestos que alimentan la rivalidad.

Rendimiento y carácter en el momento clave

Más allá de la polémica, Vinicius volvió a destacar en un partido de máxima exigencia. Su doblete permitió al Real Madrid mantenerse en la pelea por el liderato de LaLiga EA Sports, en una fase decisiva de la temporada.

El brasileño confirmó su tendencia a crecer en los momentos importantes, combinando desequilibrio, intensidad y eficacia de cara a portería. Su actuación fue clave para sostener las aspiraciones del equipo en la competición doméstica. El técnico madridista también valoró su rendimiento, destacando su talento y su capacidad para marcar diferencias en escenarios de alta presión.

Una rivalidad que sigue creciendo

El cruce entre Vinicius y Simeone se ha convertido en uno de los focos habituales de los derbis madrileños. Sus enfrentamientos, tanto verbales como gestuales, reflejan la intensidad con la que se viven estos partidos.

Aunque en esta ocasión no se produjo un incidente mayor, la tensión volvió a quedar patente. Cada gesto, cada declaración y cada acción sobre el campo alimentan una rivalidad que parece lejos de apagarse. Con nuevos enfrentamientos en el horizonte, todo apunta a que este duelo personal seguirá sumando capítulos en futuros derbis.