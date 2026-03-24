Afirman que un error con Mbappé provocó el despido fulminante de los médicos del Madrid: se equivocaron de rodilla

El culebrón que ha vivido Kylian Mbappé con su lesión de rodilla ha tenido un nuevo capítulo este martes cuando desde París se ha desvelado un dato aterrador: los médicos del Real Madrid le hicieron un diagnóstico incorrecto. Tan incorrecto que mete miedo al mismísimo diablo. ¡Le exploraron la otra rodilla!

El viaje a París de Kylian era precisamente para encontrar una segunda opinión que pusiera algo de luz a unas molestias que los servicios médicos del Real Madrid consideraban que eran casi psicológicas porque no veían nada extraño en su rodilla. Unas molestias que le hicieron jugar muchos partidos con dolor y un gran riesgo de lesión.

El propio Mbappé confirmó este lunes en París, antes de viajar hoy a Estados Unidos con su selección, este proceso: "Tuve la suerte de que me pusieran el diagnóstico correcto cuando fui a París, y juntos pudimos trazar el mejor plan para recuperar mi mejor nivel y estar en forma al final de la temporada con el Real Madrid y en el Mundial. El diagnóstico me lo dieron en una fecha concreta que ahora no puedo revelar. Pero todo lo que se había dicho antes era completamente falso. No pasé por esa etapa de la mejor manera posible; no era precisamente el jugador más feliz del mundo".

Y es que Mbappé se marchó a la capital de Francia indignado con los antiguos servicios médicos del Real Madrid —lo de Kylian fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del club, muy mosqueado por las declaraciones de la exnutricionista Itziar González donde dejaba en evidencia la falta de profesionalidad de los galenos del club y por la plaga de lesiones, hasta 23, que asoló esta temporada al plantel merengue, por lo que ante semejante e incomprensible error médico dijo basta y despidió en masa a todos los miembros del cuerpo médico recurriendo a la vuelta de urgencia de Nico Mihic -salió en 2023- en plena temporada, y que ha sido el artífice de contactar con Bertrand Sonnery-Cottet, una eminencia en lesiones de rodilla que hizo milagros con jugadores como Ibrahimovic o Diakhaby y que es el galeno que ha tratado a Mbappé en París—.

La vergonzosa actuación de los antiguos servicios médicos del Real Madrid la ha desvelado el periodista Daniel Riolo:

"Es evidente que había un error si el jugador decidió viajar a París. Yo diría que es porque el diagnóstico que se le hizo a Mbappé en la rodilla fue tan catastrófico, y sin duda peor que catastrófico, porque se trató de un error de gran gravedad. Y por eso despidieron a todo el mundo, además de la racha de lesiones, pero en gran parte fue por eso. "Podría haber sido gravísimo por un error. Porque Mbappé ha pasado tiempo sin saber lo que tenía, jugando partidos... Se podía haber roto la rodilla. Él sigue su actividad y ve que le sigue doliendo, pero ve que algo no va. Os voy a decir una cosa. El fallo fue enorme, y es que han examinado la otra rodilla. ¿Creéis que estoy diciendo una chorrada? Es lo que ha pasado. Entenderéis que si estás jugando con una lesión y no lo sabes te puedes hacer mucho daño..."

El Madrid, al que no le gustó la gestión que hizo Kylian de su viaje a París —se expuso públicamente cuando el equipo se jugaba la vida en Liga ante Celta y Getafe, alargando su estancia hasta el domingo cuando se le esperaba el sábado— ni tampoco que recién recuperado viaje con su selección cuando lo mejor para su rodilla era un descanso, siempre apoyó y supervisó la visita a Francia para explorar su maltrecha rodilla. Ahora ya sabe que Kylian está recuperado y que tras jugar unos minutos ante el Atlético todo indica que será titular en el amistoso ante Brasil este jueves.