Bordalás se ofreció al Sevilla pero fue descartado: "Un entrenador incómodo"

El actual técnico del Getafe, José Bordalás, ofreció sus servicios al Sevilla FC el pasado verano, antes de que el club nervionense hiciera oficial la contratación, el pasado 16 de junio, del argentino Matías Almeyda, que acaba de ser despedido después de 29 jornadas de Liga.

Según desvela la Cadena SER, Bordalás, a través de un intermediario, preguntó al Sevilla FC sobre la situación del equipo. El alicantino estaba dispuesto a entrenar al conjunto nervionense pero se le descartó de inmediato ya que lo consideraron un "entrenador incómodo" que no encajaba con los valores de la entidad.

Por su parte, el periodista Miguel Ángel Chazarri ha ido más allá: "(Bordalás) Tiene una filosofía que encajaría perfectamente con los valores del Sevilla, una que ha sido probada a fondo. La directiva se siente intimidada por él, aunque sé de buena tinta que Bordalás estaba desesperado por venir. Pero si no te abren la puerta, no hay nada que puedas hacer".