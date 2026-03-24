El Celta y todo Vigo respiran: la lesión de Radu se queda en un gran susto

El Celta informó a primera hora de este martes que la ecografía que le realizaron los servicios médicos del club al portero rumano Andrei Radu ha revelado que presenta "una contusión en el gemelo, sin evidencia de lesión muscular".

PARTE MÉDICO 🏥 Andrei Radu El portero celeste presenta una contusión en el gemelo SIN EVIDENCIA DE LESIÓN MUSCULAR. Se descarta cualquier daño estructural y viajará con la selección nacional de Rumanía. ¡Buena suerte, Radu! — Celta (@RCCelta) March 24, 2026

"El portero celeste notó molestias durante el partido ante el Deportivo Alavés y terminó el encuentro con asistencia médica, pero las exploraciones posteriores descartan cualquier daño estructural", destaca la entidad gallega en su comunicado.

Por tanto, el guardameta viajará a su país para incorporarse de manera inmediata a la concentración de la selección nacional, pese a que el seleccionador Mircea Lucescu había citado el pasado domingo al portero Laurentiu Popescu (Universidad de Craiova) tras conocer la lesión de Radu.

Rumanía disputará este jueves contra Turquía la semifinal del playoff de repesca para el Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. En caso de victoria, se medirá al vencedor del Eslovaquia-Kosovo, el próximo martes 31 de marzo, por un billete para la cita mundialista.

La noticia de la no lesión de Radu es un solo de aire fresco para un Celta que se juega cosas muy importantes en esta recta final de temporada (está en cuartos de la Europa League y en la pelea por la quinta plaza en Liga). La afición y el club respiran, ya que se esperaban lo peor al ver cómo se marchó el rumano del partido sin poder apoyar la pierna lesionada. La poca confianza que ha transmitido Iván Villar, el portero suplente del equipo olivico las veces que se le ha dado la alternativa, convertía la baja de Radu en un drama.