El enfado de Lamine Yamal tras su sustitución: "Siempre a mí"

La victoria del FC Barcelona por 1-0 ante el Rayo Vallecano dejó un momento que captaron todas las cámaras: el enfado de Lamine Yamal tras su sustitución en el minuto 82. El canterano, pieza clave del equipo esta temporada con 21 goles y 15 asistencias, no encajó bien la decisión de Hansi Flick y su frustración fue evidente.

DAZN, a través de su programa Super8, mostró las imágenes del momento en el Spotify Camp Nou. Yamal, al ver su número en el marcador de sustitución, evitó mirar al técnico alemán y se dirigió molesto hacia el banquillo, realizando gestos que evidenciaban su desacuerdo.

"Siempre a mí... es de locos", repitió varias veces mientras se retiraba del campo, dejando claro que no entendía por qué él había sido relevado, especialmente cuando el marcador aún mostraba 1-0.

El cabreo de Lamine Yamal tras ser sustituido ante el Rayo Vallecano#Super8 pic.twitter.com/vc8st0Tu3C — DAZN España (@DAZN_ES) March 23, 2026

Recordemos que el gol decisivo del encuentro llegó en el minuto 24 gracias a un remate de cabeza de Ronald Araújo tras un córner bien ejecutado. Con esa ventaja mínima, el Barcelona buscó controlar el juego y marcar el ritmo, aunque el Rayo Vallecano no dejó de generar ocasiones y mantener una presión constante.

Durante la segunda mitad, el equipo de Flick intentó ampliar el marcador, pero el Rayo bloqueó espacios y dificultó la salida del balón del conjunto culé. A pesar de la intensidad defensiva del rival, el Barcelona logró mantener su ventaja hasta el final, asegurando tres puntos vitales para seguir liderando LaLiga.

La sustitución que encendió la polémica

El momento más comentado llegó al minuto 82, cuando Flick decidió dar entrada a Marcus Rashford en sustitución de Yamal. Las cámaras captaron cómo el joven canterano caminaba hacia el banquillo con gesto serio, recibiendo un golpe cariñoso en la espalda del técnico y un saludo del doctor Pruna.

Sin embargo, los gestos de descontento continuaron. Saludó a Eric García y se sentó entre Marc Bernal y Fermín, pero sus quejas no cesaron. "Siempre a mí... madre mía, es de locos", repitió, mientras Arnau Blanco, asistente de Flick, intentaba calmar la situación.

Lamine Yamal ha demostrado ser determinante en esta temporada, y su deseo de participar en todos los partidos y minutos es evidente. No es la primera vez que muestra desacuerdo con un cambio, aunque el técnico alemán siempre ha recordado que el equipo cuenta con más jugadores que también trabajan duro para ganarse oportunidades.

Su reacción frente al Rayo refleja la intensidad con la que vive cada partido. Para él, cada minuto en el campo es una oportunidad para influir en el juego, y salir en el tramo final de un encuentro aún abierto no fue fácil de aceptar.

Las imágenes compartidas por DAZN y comentadas en redes sociales generaron un amplio debate entre aficionados y expertos. Muchos defendieron la pasión y el carácter competitivo del canterano, mientras que otros cuestionaron la expresión pública de su frustración.