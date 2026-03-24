Vinícius se venga de Simeone: sale a la luz la famosa frase de un nuevo pique

El derbi madrileño del 22 de marzo de 2026 ha reavivado la tensa relación entre Vinícius y Simeone, en un encuentro donde el Real Madrid se impuso por 3-2 al Atlético de Madrid con un doblete del brasileño

"¡Me van a vender!": El mensaje de Vinícius al Cholo

La chispa saltó durante el cambio de Vinícius. El delantero aprovechó su salida del campo para responder a una provocación que el técnico argentino le lanzó meses atrás, durante la Supercopa de España en enero, cuando Simeone le espetó: "Te va a echar Florentino".

🗣️ Las palabras de Simeone a Vinicius durante el partido 💥 "Te va a echar Florentino, acuérdate" 📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/KU0cyq4Abp — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 8, 2026

La revancha verbal: Tras anotar sus dos goles, Vinícius se dirigió al banquillo rojiblanco gritando repetidamente: "¡Me van a vender!", en una clara alusión irónica a las palabras previas del entrenador.

"Me iban a vender... 😅" Vinicius y Simeone. #ElDíaDespués pic.twitter.com/n9BSDTgUCl — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) March 23, 2026

Gestos a la grada: Antes de abandonar el césped, el brasileño animó efusivamente a la afición del Santiago Bernabéu y sentenció en redes sociales: "¡Madrid hay uno solo!".

Antecedentes de una rivalidad personal

Este nuevo capítulo es la continuación de una serie de roces que han marcado la temporada 2025-26:

Supercopa de España (Enero 2026): Simeone y Vinícius mantuvieron un rifirrafe constante en la banda. El "Cholo" llegó a decir que el presidente del Real Madrid acabaría prescindiendo del jugador.

Días después de aquel encuentro, Simeone pidió disculpas a Florentino Pérez y al propio Vinícius por sus palabras, calificando sus acciones de "inaceptables".

Vinícius no dejó pasar el conflicto y en enero ya había respondido en Instagram con un punzante "Has perdido otra eliminatoria" tras eliminar al Atlético.

A pesar de los intentos de Simeone por restar importancia al asunto apelando a su "mala memoria", el último derbi confirma que la tensión entre ambos sigue muy presente en cada enfrentamiento directo. Ha nacido un pique de rivalidad máxima entre el Atlético y el Real Madrid: la guerra Simeone - Vinicius.