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Vinícius se venga de Simeone: sale a la luz la famosa frase de un nuevo pique

El brasileño marcó y se lo dedicó de manera muy especial al Cholo.

Libertad Digital
El brasileño marcó y se lo dedicó de manera muy especial al Cholo.
EFE

El derbi madrileño del 22 de marzo de 2026 ha reavivado la tensa relación entre Vinícius y Simeone, en un encuentro donde el Real Madrid se impuso por 3-2 al Atlético de Madrid con un doblete del brasileño

"¡Me van a vender!": El mensaje de Vinícius al Cholo

La chispa saltó durante el cambio de Vinícius. El delantero aprovechó su salida del campo para responder a una provocación que el técnico argentino le lanzó meses atrás, durante la Supercopa de España en enero, cuando Simeone le espetó: "Te va a echar Florentino".

La revancha verbal: Tras anotar sus dos goles, Vinícius se dirigió al banquillo rojiblanco gritando repetidamente: "¡Me van a vender!", en una clara alusión irónica a las palabras previas del entrenador.

Gestos a la grada: Antes de abandonar el césped, el brasileño animó efusivamente a la afición del Santiago Bernabéu y sentenció en redes sociales: "¡Madrid hay uno solo!".

Antecedentes de una rivalidad personal

Este nuevo capítulo es la continuación de una serie de roces que han marcado la temporada 2025-26:

Supercopa de España (Enero 2026): Simeone y Vinícius mantuvieron un rifirrafe constante en la banda. El "Cholo" llegó a decir que el presidente del Real Madrid acabaría prescindiendo del jugador.

Días después de aquel encuentro, Simeone pidió disculpas a Florentino Pérez y al propio Vinícius por sus palabras, calificando sus acciones de "inaceptables".

Vinícius no dejó pasar el conflicto y en enero ya había respondido en Instagram con un punzante "Has perdido otra eliminatoria" tras eliminar al Atlético.

A pesar de los intentos de Simeone por restar importancia al asunto apelando a su "mala memoria", el último derbi confirma que la tensión entre ambos sigue muy presente en cada enfrentamiento directo. Ha nacido un pique de rivalidad máxima entre el Atlético y el Real Madrid: la guerra Simeone - Vinicius.

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