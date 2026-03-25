LALIGA sitúa la innovación como eje estratégico de futuro en las V Jornadas de Clubes

Las V Jornadas de Clubes de LALIGA, celebradas en PortAventura World y fruto del compromiso de la competición con la innovación, la profesionalización y el crecimiento sostenible del fútbol en España, reúnen a representantes de los clubes de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION.

Los clubes comparten experiencias y analizan cómo seguir mejorando sus modelos de negocio, con especial énfasis en la gestión comercial, la internacionalización, la monetización digital y la explotación de infraestructuras.

Además, se han realizado sesiones con clubes internacionales como el Eintracht Fráncfort, Olympique de Lyon y Kansas City Chiefs, que sirvieron de referencia para los equipos de LALIGA, al compartir sus modelos de negocio exitosos.

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de los Premios de la Oficina de Clubes, que reconocieron a las iniciativas más innovadoras dentro de diferentes áreas. En esta segunda edición, el RC Celta se alzó con el primer puesto en la categoría de Mejor Producto Hospitality gracias a su proyecto Sky Marcador Club. El Atlético de Madrid recibió el galardón en la categoría de Mejor Evento por su evento Madrid On Ice, la pista de hielo más grande de Europa.

En la categoría de Mejor Activación Internacional, el Real Betis fue premiado por las acciones alrededor de la presentación de su camiseta Pre-Match RBB x Naruto. Por su parte, el Athletic Club se llevó el premio en la categoría de Mejor Contenido Publicado en redes sociales con su contenido durante la renovación de Nico Williams.

El Real Oviedo se hizo con el primer puesto como Mejor Acción de Captación de Registros, por su participación en el rodaje del videoclip 'Centenario Melendi & Real Oviedo'. Y el Real Racing Club recibió el primer premio en la categoría Mejor Activación con Patrocinador por su campaña Donantes de Logo, que sustituyó los patrocinadores en la camiseta por nombres de niños que esperan un trasplante de órganos.

El galardón más especial, el Premio José Luis Gil, fue otorgado al RC Deportivo en reconocimiento a su destacada colaboración y compromiso con la industria.

Además, también se ha tratado el tema del impacto social del fútbol, en el que los clubes compartieron proyectos que van más allá del terreno deportivo y que buscan generar un cambio positivo en sus comunidades y en la industria en general.

Con la inteligencia artificial como protagonista, empresas tecnológicas como Nvidia ofrecieron a los clubes las herramientas necesarias para aprovechar las nuevas tecnologías en la toma de decisiones y en la generación de nuevas fuentes de ingresos. Además, se debatió cómo conectar con la Generación Z, un segmento cada vez más importante en el mundo del deporte.

Sus promotores indicaron que la V edición de las Jornadas de Clubes son claves para entender la evolución del fútbol profesional y su capacidad para adaptarse a los nuevos retos del sector desde la apuesta por la innovación y la sostenibilidad como único camino hacia un futuro más profesional.