La mujer de Toshack se sincera y manda un dardo a su hijo: "El covid le dejó secuelas terribles"

El mundo del fútbol se quedó en shock este miércoles cuando saltó la noticia de que uno de los entrenadores clásicos de la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI padece una terrible enfermedad, la demencia: hablamos de John Benjamin Toshack.

Este jueves la mujer de Toshack ha querido matizar la información que dio su propio hijo: "John, como dice él, no es ya el pollo de primavera que llegó a San Sebastián en el año 85, pero aquí está intentando mejorar cada día de las terribles secuelas que le dejó el gravísimo covid que pasó en el 2020".

Es el testimonio de Mai Angulo, pareja de John Toshack desde hace 33 años. La pareja vive tranquila en una masía del pueblo de Besalú. Sorprendida y triste por las palabras de su propio hijo, Cameron, que tuvieron repercusión mundial en Inglaterra —en las que hablaba de un deterioro en la memoria del que fuera entrenador de la Real Sociedad, el Real Madrid y el Deportivo de la Coruña y que dejaron estupefacta a la mujer de John—, Mai quiere puntualizar que "John está aquí muy tranquilo. El domingo celebramos su 77 cumpleaños y estaba muy contento".

La mujer del exentrenador explica que "es cierto que el covid le dejó unas secuelas muy fuertes tanto físicas como mentales. Todo el mundo se ha podido dar cuenta de ello. No podemos olvidar que pasamos unos momentos terribles, con John sedado en la UVI sin saber cómo iba a evolucionar. Él siempre dice que estuvo más de diez días fuera de este mundo y que cuando, gracias a Dios volvió, no entendía nada. No sabía qué le pasaba ni dónde estaba. No fue fácil, no. Yo pasé muchos días angustiada, porque excepto los amigos más íntimos de John, nadie se interesó, ni siquiera su familia".

Recuerda Mai en una entrevista a El Diario Vasco que "su recuperación fue durísima. La enfermedad le afectó mucho a la movilidad y también a su memoria. Le costó muchísimo hacer la rehabilitación, pero con mucho esfuerzo fue mejorando poco a poco. Estuvo tan mal que cada paso que daba era un triunfo".

Mai y John decidieron comenzar una nueva vida en un pequeño pueblo de Gerona, Besalú, asentándose en una pequeña masía que fue reacondicionada para que John tuviera una vida más cómoda: "Aquí vive muy tranquilo; con buen tiempo la mayoría de las veces, tenemos una huerta en la que trabajamos. Puede salir al jardín y a la piscina sin obstáculos. Hay días que le cuesta más, pero es algo lógico en una persona de 77 años. Sí, se le olvidan algunas cosas, tiene días mejores y peores, pero yo estoy aquí con él para ayudarle mañana, tarde y noche. Los médicos están muy encima y hacemos todo lo que nos dicen para que John esté lo mejor posible".

Para terminar, Mai le manda un dardo al hijo de Toshack: "Cameron solo sabe lo que habla muy de vez en cuando por teléfono con su padre. Lleva dos años sin verle. Por eso me ha sorprendido mucho que diga esto".