Marcos Llorente deja claro quién es el raro: "Yo soy muy normal"

Marcos Llorente está firmando un gran inicio de curso 2026. Pero el jugador del Atlético de Madrid no solo da que hablar por su gran rendimiento dentro de los terrenos de juego. También lo hace por sus peculiares creencias y hábitos. Ciclos solares, sus famosas gafas, la dieta, su filosofía paleolítica o sus teorías que incluyen fumigación aérea: Llorente ha manifestado firmemente creer que las estelas de condensación que dejan los aviones son en realidad productos químicos nocivos lanzados deliberadamente, una teoría conocida como "chemtrails". Ha compartido imágenes preguntando si es normal tener que "tragarse" eso, refiriéndose a una supuesta contaminación del cielo. Sobre la geoingeniería: se le ha vinculado con la defensa de teorías sobre la manipulación climática o geoingeniería, cuestionando la normalidad de los cielos actuales.

😎 Marcos Llorente revela el secreto de sus gafas y su relación con las luces 💡 "Esta vida nos está llevando a lo artificial" pic.twitter.com/NYzg841vPB — Diario SPORT (@sport) March 25, 2026

Sobre todo esto se ha referido el bueno de Marcos: "La gente sabe el estilo de vida que llevo y no creo que deba seguir dando explicaciones". Entre sus discursos sobre la inutilidad de las gafas de sol y los protectores solares y luces de color rojo en su casa, entre otras muchas cosas, Llorente no se ve un deportista con prácticas raras: "Para mí los raros son el resto. Yo soy normal, pero hago cosas que no son comunes hoy en día. Entiendo que hago algo que no es fácil de seguir para el resto de la sociedad, pero deberían hacerlo, y es lo que llevamos haciendo muchos antes que en esta vida actual", explicó.

Las críticas en redes sociales han sido siempre intensas, pero Llorente siente que sus hábitos son fruto de años de estudios e investigaciones: "Lo aprendí de gente que realmente le preocupa nuestra salud, que va más allá de lo que se estudia ahora. Si te lo explican bien, tiene todo el sentido del mundo. Es más sensato vivir de forma natural que artificial, que es lo que estamos haciendo ahora", explicó en Sport Marcos Llorente.

Llorente se abre a ayudar a todo el que lo pida: "Quiero ayudar, que la gente no se crea todo y que experimente lo que les vaya bien. Yo hago lo más natural del mundo, somos seres naturales y vivimos en un mundo natural. Lo artificial no es ni lo correcto ni lo saludable. Las gafas no me molestan, pero tampoco son naturales y eso no es bueno para nadie. En un momento del día no pasa nada, pero no para vivir así toda la vida".

Sobre su rutina de no tener vida nocturna, Llorente se defiende: "Me molesta de ella que haya una luz con un pico muy grande y simula como si fuera mediodía. Si te da esa luz a medianoche, tu cerebro y cuerpo no entienden de relojes. Se creen que es de día cuando la realidad es que tienes que dormir". También respondió por qué está tantas horas expuesta al sol: "Es un problema si te pasas todo el año sin ver el sol y luego vas en agosto y te pones siete horas bajo el sol en la playa. Es como si no entrenaras y en agosto haces 200 kilos de sentadillas y te rompes las rodillas. Con el sol pasa lo mismo", zanjó.