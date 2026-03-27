LaLiga alerta del 'caballo de Troya' pirata: mafias, robo de datos y 700 millones en pérdidas

LaLiga comparó el fraude audiovisual con el caballo de Troya en un vídeo didáctico publicado este viernes, en el que alerta de unas pérdidas de entre 600 y 700 millones de euros al año para esta por las transmisiones ilegales y pide unidad para hacer frente a este problema, además de jurisprudencia eficaz.

"Hoy enfrentamos un nuevo caballo de Troya, digital, seductor con una promesa aparentemente irresistible: fútbol en directo y al alcance de tu mano (...) Pero no son Robin Hood virtuales regalando fútbol a los aficionados. Son sofisticadas mafias del cibercrimen generando millones con el robo de propiedad intelectual y datos personales", afirma.

El fraude audiovisual es la mayor amenaza a día de hoy para la sostenibilidad de la industria del deporte y del entretenimiento. ⚠️ Es la puerta de entrada a sofisticadas mafias que roban datos, dinero y destruyen la industria. 🐴🔐 Combatir el fraude audiovisual exige una… pic.twitter.com/5nCU2cFeat — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) March 27, 2026

Según LaLiga, los delincuentes instalan "malware" en los dispositivos y capturan información bancaria, con la participación de intermediarios tecnológicos, y aunque conocen el daño "priorizan el beneficio económico sobre la ley, la propiedad intelectual y la seguridad de los usuarios".

El vídeo continúa diciendo que la amenaza al fútbol actual es real... Según LaLiga, "cada transmisión ilegal genera daños devastadores que suponen entre 600 y 700 millones de euros de pérdidas al año solo en LaLiga; 194.000 empleos en riesgo y el peligro de perder el futuro del fútbol a corto plazo".

También destaca que "LaLiga lidera una batalla global a nivel judicial, institucional, educacional y tecnológico contra estas mafias y sus colaboradores" y reclama "más apoyos, reguladores, instituciones deportivas y empresas tecnológicas", junto a la colaboración de los aficionados.

"Urge jurisprudencia eficaz, responsabilidad de las grandes tecnológicas, concienciación y unión. Con cada apoyo nuestra defensa se hace imparable. Juntos y solo juntos se puede erradicar el fraude audiovisual y proteger la integridad, sostenibilidad y futuro del fútbol que amamos. Unidos contra el fraude audiovisual", concluye.