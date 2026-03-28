La contundente respuesta de Louzán a las provocaciones desde Argentina por la Finalíssima: "Nos vemos en el Mundial"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, señaló tras la victoria de España ante Serbia que el equipo realizó un gran encuentro y, preguntado por el Mundial de 2030, indicó que no sería "entendible" que España no fuese la sede de la final, aunque recordó que es una decisión que debe tomar la FIFA.

"España está trabajando bien, ha habido que cambiar esas dos ciudades y hemos pedido a la FIFA que incluya a Vigo y Valencia. España está haciendo sus deberes. Queda mucho recorrido por delante y vamos a trabajar bien. No sería entendible que España no fuese sede de esa gran final, pero no somos nosotros quienes lo deciden, es la FIFA y todo el respeto para todos los países organizadores", comentó.

Louzán también ha respondido a las provocaciones desde Sudamérica acerca de una supuesta victoria de Argentina en la Finalísima. A pesar de que la selección albiceleste puso todo tipo de trabas para no jugar el partido ante España, el presidente de la Conmebol encendió la mecha de la polémica después de insinuar que España abandonó a la hora de presentarse. Un discurso que el presidente de la RFEF no pasó por alto a la hora de dar más detalles de lo que ocurrió para llegar hasta la cancelación.

"Argentina es bicampeón de la Finalísima". Así de concluyente fue Alejandro Domínguez tras confirmarse que la pelea por la segunda edición del título no se iba a celebrar. Aunque ellos siempre justificaron que tanto ellos como la AFA querían disputar el encuentro en un terreno neutral, el poco margen de maniobra ocasionado por la guerra de Oriente Medio no fue suficiente para que aceptaran jugar en el Santiago Bernabéu, escenario propuesto por la UEFA.

Entre tantas discrepancias, en Sudamérica atribuyen que la culpa siempre fue por la "poca cooperación" por parte de la RFEF para ofrecer soluciones que aprobasen ambas partes. Sin embargo, Louzán aseguró que España siempre ofreció alternativas para jugar la Finalísima: "Bueno, eso es una broma, ¿no? Es una broma. Que quede muy claro que España ha puesto todo para que esta Finalíssima se pudiera jugar y no pusimos ninguna condición. Quedó demostrado de manera palmaria el interés que España tenía en jugarla. Si los otros no lo han tenido, no lo sé. Creo que vamos a jugarla en algún momento; quiero entender, pero si no, nos veremos en el Mundial", confesó en la cadena SER.