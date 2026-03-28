Víctor Muñoz se ha convertido en el futbolista de moda en los últimos meses en España. El extremo de 22 años de Osasuna es uno de los jugadores más rápidos del planeta fútbol. Una bala a la que es muy difícil parar con espacios. El pelirrojo, que salió de la cantera del Barcelona —estuvo tres años en La Masía— y al que reclutó el Real Madrid en La Fábrica —llegó a debutar con el primer equipo la pasada temporada de la mano de Ancelotti en Montjuic contra el Barcelona, fallando un mano a mano—, ha evolucionado muchísimo esta temporada en la toma de decisiones en el último tercio, haciéndose más venenoso, más decisivo. Sus números no engañan: acumula 6 goles y 5 asistencias con los navarros.

👿⚽️ ES UN DEMONIO. El show de Víctor Muñoz. #ElDíaDespués pic.twitter.com/QA68koEMsq — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) March 24, 2026

Víctor debutó este viernes con la Selección Española mostrando sus habilidades por banda —puede jugar por ambas demostrando su capacidad para el desborde— y culminando su actuación con un gran gol, definiendo con gran calidad con el exterior ante la salida del portero serbio.

El año pasado jugaba en 1ª RFEF.

Hoy debuta con gol en la selección. Se llama Víctor Muñoz, ha tirado la puerta abajo y quiere estar en el Mundial. ¡Marca el tercero la @SEFutbol! #SelecciónRTVE 🇪🇸🇷🇸 España-Serbia, EN DIRECTO en @la1_tve y https://t.co/hYDvxbaBOa pic.twitter.com/OhzMg2XDnp — Teledeporte (@teledeporte) March 27, 2026

Interés del Barcelona

Su gran temporada no ha pasado desapercibida. Muchos son los clubes que le tienen apuntado en su agenda. En el pasado mercado invernal Osasuna rechazó una oferta jugosísima del Sunderland. 25 millones de euros ofrecieron los ingleses. Braulio, el arquitecto del equipo rojillo, descartó la propuesta con un rotundo "No". Osasuna no negoció y se remitió a la cláusula de rescisión 40 millones de euros.

Incluso el pasado jueves Mundo Deportivo se hacía eco del interés del Barcelona en el jugador. Un interés que es casi imposible que fructifique por lo bien atado que tiene el Real Madrid el futuro del jugador.

El Madrid lo tiene en el radar

El Madrid traspasó a Muñóz a Osasuna este verano por 5 millones de euros pero se aseguró guardarse una opción de recompra los tres próximos años que va en aumento cada temporada. Si quiere, el Madrid podría repescarlo este verano por 8 millones de euros, por 10 el siguiente y por 12 el tercero.

Si el equipo que preside Florentino Pérez decide no recuperar al jugador aún conservaría el 50% de los derechos del mismo —como hace siempre últimamente con todos los jóvenes canteranos a los que se les abre la puerta de La Fábrica— por lo que si Osasuna vende al jugador recibiría la mitad de lo ingresado.

El pelirrojo más famoso del panorama futbolístico español está de moda.