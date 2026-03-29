La viral respuesta del portero del Algeciras a la afición del Europa: "Sois españoles y os vais a morir siéndolo"

El Algeciras dio un golpe en la mesa en el mítico estadio del CE Europa con su goleada por 0-3. Un resultado que pone mucho picante al Grupo II de la Primera RFEF, ya que los andaluces se colocan 6º a tan solo tres puntos del conjunto catalán que es 4º con 47. Hay que recordar que hasta el 5º puesto da derecho a jugar los playoff de ascenso a Segunda División -el primer clasificado sube de forma directa-.

Un partido que además de estar marcado por la gran superioridad del conjunto que dirige Javi Vázquez, es noticia por la respuesta contundente que le dio el portero del Algeciras al fondo de animación de un CD Europa que se dedicó a insultarle en su gran mayoría durante gran parte del encuentro.

Iván Moreno, en unas imágenes captadas por betevé, se gira hacia la grada situada tras su portería y suelta la frase: "Todos vosotros sois españoles" y "os vais a morir siendo españoles", fueron las frases que el guardameta dirigió hacia los hinchas en repetidas ocasiones.

La reacción de Moreno, harto de los insultos provenientes de la grada -entre otras lindezas le llaman payaso- ha generado un interesante debate en las redes sociales donde muchos usuarios defienden las palabras de un guardameta al que otros quieren que se le aplique una sanción ejemplar.

Tras el partido el foco se ha centrado en la rueda de prensa del técnico local, Aday Benítez, que ha tirado de ironía para cargar contra los árbitros. Una de las preguntas de los periodistas estaba centrada en si consideraba que existía catalanofobia en las decisiones de los trencillas -tras el cruce de declaraciones protagonizado esta semana por Pulido Santana y sus duras críticas al árbitro catalán Estrada Fernández- a lo que el entrenador del Europa ha respondido: "¿Qué quieres que relacione? ¿Que los árbitros no son catalanes? Es que ya lo he dicho, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué puedo relacionar? ¿Qué puedo pensar? Que no quiero decir eso… Es que, claro… No lo sé, eso puede pasar, ¿no?"

Aday también ha planteado, en tono irónico, la posibilidad de que la identidad catalana del Europa pudiera tener algo que ver en las decisiones de los colegiados: "Podría pasar que diga, hostia, estos no quieren ser españoles y tal, pues venga, pito a favor de los españoles, ¿no? Yo soy español, ¿eh? Y catalán. "Cuando nos hemos reunido con los árbitros al principio me he quedado con una cosa que me ha dicho: ‘Hostia, con él ya nos hemos visto más de una vez, contigo es la primera vez, Aday. Quizá le caiga mejor el otro, porque ya lo ha visto más veces. Tiene más oportunidades que yo de caerle bien. Hoy todo era cruz’".

Unas palabras cargadas de ironía en las que no podía ocultar su tremendo malestar por las decisiones arbitrales sufridas durante gran parte del curso.