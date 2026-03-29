Vergüenza arbitral en Primera RFEF: surrealismo en el campo del filial del Atlético que indigna al Antequera

Abraham Paz, entrenador del Antequera, ha puesto el grito en el cielo tras la lamentable actuación del colegiado, Roberto Gonzalo, del encuentro en el duelo que le medía al filial del Atlético de Madrid.

El trencilla señaló dos penaltis en el tiempo añadido (el segundo de ellos en el minuto 106) para ver cómo su equipo pasaba de ganar 1-2 al Atlético Madrileño a acabar perdiendo 3-2.

El técnico lo tiene claro sobre que nunca ha vivido algo igual: "He jugado 20 años como profesional, nunca he vivido algo así. Hoy se le ha faltado el respeto a mis jugadores, a un club, a una ciudad, a un cuerpo técnico que trabaja 24/7. Se les ha faltado el respeto con expulsiones y penaltis inexistentes. No se puede consentir algo así en el fútbol profesional, eso lo primero. Nos estamos jugando mucho todos. Cuando se toma una decisión no se puede ver si el escudo es blanco o rojo o del Manchester United. Se nos ha faltado el respeto, a todos. Hemos merecido mucho más. Es imposible ganar así, llevamos mes y medio de locos".

Se puede decir más alto pero no más claro 🗣️ Abraham Paz: "Es imposible ganar así, llevamos un mes y medio de locos. Esto no se puede quedar así. La falta de respeto ha sido hoy enorme. He sentido vergüenza, una impotencia que no he tenido en mi vida como futbolista" pic.twitter.com/QZyZ1ZrOVl — Fernando González (@fer_gonzalez78) March 29, 2026

Abraham termina pidiendo respeto: "Esto no se puede quedar así. La falta de respeto es enorme. ¿Qué somos, niños? Nos jugamos el futuro. He sentido vergüenza ajena y una impotencia que no he sentido nunca. No se puede permitir en el fútbol profesional".