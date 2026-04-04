El Barça asalta el Metropolitano y mete la directa hacia el título

El Atlético de Madrid ha vuelto a morir en la orilla del Metropolitano. Resistió con diez, compitió con orgullo y se adelantó en el marcador, pero terminó cediendo en el minuto 88 ante un FC Barcelona que tiró de oficio, de paciencia… y del hombro de Robert Lewandowski. El polaco firmó el 1-2 definitivo: además de desnivelar el duelo, puede haber inclinado definitivamente la Liga. A falta de ocho jornadas para el final, los culés sacan 7 puntos de ventaja a un Real Madrid que horas antes perdió en Mallorca (2-1). Más de medio título ya en el bolsillo.

El conjunto de Hansi Flick, gris durante largos tramos y espeso incluso con superioridad numérica durante más de 40 minutos, encontró premio en el tramo final gracias a un rebote tan inesperado como decisivo. Antes, el Atlético del Cholo Simeone había hecho bastantes cosas bien dentro de sus limitaciones, pero terminó pagando caro el desgaste y las circunstancias.

Un Atlético reconocible… hasta que pudo

El guión del partido no engañó a nadie. Dos equipos que se conocen al milímetro —y que se van a enfrentar en tres ocasiones en apenas 10 días, con el primer capítulo este sábado en Liga antes del doble duelo en los cuartos de la Champions—, dos entrenadores que han cruzado demasiadas batallas recientes y una partida táctica que arrancó con los patrones previstos: el Barcelona monopolizando la posesión y el Atlético esperando su momento.

Pudo ser uno de los goles de la temporada 🫢 Antoine Griezmann es un espectáculo 😍#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/hMS5DyA24y — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

Aun con un once condicionado por rotaciones y ausencias (Llorente, Cardoso, Pubill, Oblak...), el equipo rojiblanco compitió de tú a tú. Con orden, con disciplina y con una idea clara: resistir y salir rápido. Y en ese contexto, el Atlético encontró petróleo.

Lamine Yamal te tira un caño en un ascensor 😱#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/bBqKNML0UU — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

Corría el minuto 38 cuando una acción perfectamente ejecutada rompió el equilibrio. El envío medido de Lenglet a la espalda de la defensa y el control exquisito de Giuliano Simeone culminaron en el 1-0. Dos toques, una ejecución impecable y el Metropolitano rugiendo. El plan había funcionado.

Respuesta inmediata del Barça

Pero este Barça no perdona concesiones. Ni siquiera cuando no brilla. Apenas tres minutos después del golpe rojiblanco, los azulgranas respondieron con un contragolpe quirúrgico.

Desde la recuperación hasta el remate final, apenas 15 segundos. Cancelo inició la transición, Dani Olmo interpretó la jugada con dos intervenciones decisivas y Marcus Rashford culminó la acción con un disparo certero entre las piernas de Musso. El 1-1 devolvía el equilibrio… y dejaba tocado al Atlético.

El empate fue un golpe psicológico, pero lo peor estaba por llegar para los locales.

La roja que lo cambió todo

Al filo del descanso, el partido dio un giro definitivo. Nico González, superado una y otra vez por Lamine Yamal, vio cómo una segunda amarilla se transformaba en roja tras la revisión del VAR. El Atlético se quedaba con diez y el encuentro entraba en otra dimensión.

No sería la única polémica. Ya en la segunda parte, una dura entrada de Gerard Martín sobre Thiago Almada fue inicialmente castigada con roja directa, pero el VAR volvió a intervenir para rebajar la sanción a amarilla. La incredulidad de Simeone en la banda fue el reflejo de un estadio entero.

NO HAY TARJETA ROJA PARA GERARD MARTÍN El árbitro rectificó la expulsión tras acudir al VAR 👀#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/MlwEAvlNHB — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

Resistencia sin premio

Lejos de descomponerse, el Atlético tiró de orgullo. Replegado, solidario y con un once cada vez más improvisado por los cambios, resistió el asedio de un Barcelona que, pese a la superioridad numérica, no encontraba claridad.

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Yamal seguía siendo el faro. Cada intervención suya era un problema irresoluble para la defensa rojiblanca. Regates, desborde, imaginación… pero sin acierto definitivo. El joven talento azulgrana rozó el gol en varias acciones, incluida una que terminó en el travesaño, pero el marcador no se movía.

Ahí emergió la figura de Musso. El guardameta sostuvo a su equipo con varias intervenciones de mérito, frustrando a Ferran Torres y compañía. El Atlético sobrevivía, incluso cuando el partido parecía inclinarse sin remedio.

Lewandowski dicta sentencia

El reloj avanzaba y el empate empezaba a tomar forma de resultado definitivo. Pero el fútbol, caprichoso, guardaba un último giro. Minuto 88. Disparo de Cancelo, parada de Musso… y el rebote que cae sobre el hombro de Lewandowski. Sin intención estética, sin brillantez, pero con eficacia. El balón terminó dentro y el Barcelona encontró el gol que había buscado sin demasiado convencimiento. Un tanto feo, pero de oro. De esos que deciden campeonatos.

Con el corazón del '9', con el corazón del Barça 🔵🔴 Robert Lewandowski y un gol que puede valer un título de LALIGA 💥#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/D47WJ5ZcrD — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

El pitido final dejó sensaciones encontradas. El Atlético, orgulloso pero vacío. El Barcelona, aliviado y con media Liga en el bolsillo. Porque este triunfo, sumado al tropiezo previo del Real Madrid, abre una brecha de siete puntos a falta de ocho jornadas. Demasiado margen para un equipo que ha fallado poco durante toda la temporada. Demasiado castigo para un Atlético que, pese a las rotaciones y la inferioridad numérica, compitió hasta donde le alcanzaron las fuerzas.

IMAGEN DAZN 📹 Así reaccionó Lamine Yamal en el gol de la victoria de Robert Lewandowski#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/88Ko4k5Wxt — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026



Ficha técnica

Atlético de Madrid, 1: Musso; Giuliano (Sorloth, m. 60), Molina, Le Normand, Lenglet (Taufik, m. 67), Nico González; Obed Vargas, Koke (Ruggeri, m. 46), Almada; Baena (Giménez, m. 60) y Griezmann (Morcillo, m. 60)

FC Barcelona, 2: Joan García; Araújo (Marc Bernal, m. 40 (Koundé, m. 62)), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Eric García (Gavi, m. 79), Pedri; Fermín (Ferran, m. 46); Lamine Yamal, Dani Olmo y Rahsford (Lewandowski, m. 79)

Goles: 1-0, m. 39: Giuliano. 1-1, m. 42: Rashford. 1-2, m. 88: Lewandowski

Árbitro: Mateo Busquets (C. Balear). Expulsó con tarjeta roja directa a Nico González, del Atlético de Madrid, en el minuto 51 tras la revisión del VAR. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Nico González (m. 23), Molina (m. 45), Koke (m. 45) y Lenglet (m. 53) y a los visitantes Fermín (m. 45), Gerard Martín (m. 50) y a su entrenador, Hansi Flick (m. 50)

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Metropolitano ante 67.710 espectadores