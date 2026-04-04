El Real Madrid se deja media Liga en Son Moix

Había aviso de tormenta en Son Moix y el Real Madrid decidió salir sin paraguas. A pesar de la ‘primavera blanca’ anunciada por Álvaro Arbeloa en la previa, el conjunto madridista ha caído por 2-1 ante un Mallorca que creyó hasta el final y encontró en Vedat Muriqi a su ejecutor en el tiempo de descuento. Un golpe seco, de los que duelen en la clasificación y también en la moral, que deja a los blancos tambaleándose en su lucha por la Liga.

No ha sido solo una derrota más. Ha sido una puesta en escena muy floja, impropia de un aspirante al título. Y eso que enfrente no había un gigante, sino un equipo que pelea por sobrevivir, pero que entendió mejor el partido desde el primer minuto. El regreso de Kylian Mbappé al once, tras su ausencia por lesión, podría al optimismo. También la presencia de Brahim, acompañando al francés en ataque. Pero la teoría se desmoronó pronto. El Madrid fue un bloque sin ritmo, sin colmillo, sin continuidad.

Solo Mbappé parecía capaz de alterar el guión. Desde el costado izquierdo generó las dos ocasiones más claras del primer tiempo. Primero, con una acción individual que obligó a un soberbio Leo Román a lucirse con el pie. Después, con un nuevo mano a mano que el guardameta ibicenco resolvió con una intervención de mérito. Demasiado poco para un equipo que necesita imponerse desde la jerarquía.

El Mallorca golpea primero

El Mallorca, mientras tanto, jugó a lo que tocaba. Ordenado, solidario y con la mirada puesta en las transiciones, el equipo bermellón ha mejorado la cara tras la llegada de Martín Demichelis al banquillo. La dupla formada por Muriqi y Luvumbo generó inquietud constante, alternando los locales posesiones largas con envíos directos. El aviso serio llegó con un error de Rüdiger ante el siempre peligroso Vedat Muriqi que dejó a Morlanes en posición franca, aunque el remate se marchó alto. Fue el preludio del gol.

En el minuto 41, una acción por banda derecha de Pablo Maffeo terminó en el corazón del área blanca. La defensa del Madrid, desajustada, con Camavinga dejando vendidos a sus compañeros, permitió que Manu Morlanes controlara con precisión y fusilara a Lunin a bocajarro. Un tanto que premiaba la fe local y castigaba la pasividad visitante.

El ‘Pirata’ despierta al Madrid del sueño

El descanso no cambió el panorama. Arbeloa mantuvo de inicio a los mismos hombres, quizá esperando una reacción que nunca llegó. El Madrid seguía siendo un equipo plano, sin profundidad ni claridad en los últimos metros. Pero no tardaría en mover el banquillo. Vinícius, Jude Bellingham y Éder Militao —regresó el central brasileño a los terrenos de juego cuatro meses después— entraron en el minuto 59, buscando una sacudida emocional más que futbolística. Más tarde lo harían Thiago Pitarch y Mastantuono. Pero el problema no era de nombres, sino de funcionamiento. Vinícius dejó algún destello, alguna arrancada marca de la casa, pero muy lejos de su mejor versión. Mbappé, más centrado, perdió influencia en el juego. Y la conexión entre ambos fue inexistente. Lo que sí existió fue el enémiso pique entre Vini y Maffeo. Otro más.

El Mallorca, consciente de su ventaja, dio un paso atrás. Quizá demasiado. Se replegó en un 4-4-2 más conservador, con ayudas constantes en banda y líneas muy juntas. El Madrid, a falta de ideas, tiró de empuje. Y así llegó el empate. Minuto 88. Saque de esquina botado por Trent Alexander-Arnold —lamentable partido hoy del inglés, nulo también en ataque— y cabezazo imperial de Militao. Un gol que parecía rescatar un punto… pero que en realidad fue un espejismo.

Porque el Mallorca no se resignó. Ni mucho menos. En el 91’, cuando el partido agonizaba, encontró el premio a su insistencia. Antonio Sánchez inició la jugada, Mateo Joseph desbordó por la izquierda y puso un balón preciso al área. Allí apareció Muriqi, el ‘Pirata’, para controlar en carrera y soltar un disparo brutal que se coló bajo el larguero de Lunin. Imparable. Definitivo. Son Moix estalló con el decimonoveno tanto del kosovar, segundo máximo artillero en Liga con 19 dianas, solo superado por Mbappé (23).

Falló el penalti en Elche.

Kosovo no pudo estar en el Mundial. Las lágrimas de 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐪𝐢 tras marcar el gol de la victoria frente al Real Madrid. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/6N7KdNU25D — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 4, 2026

El golpe fue durísimo para un Madrid sin reacción. En los minutos finales no hubo ni asedio ni ocasiones claras. Solo impotencia. Solo resignación. La derrota deja a los blancos con 69 puntos y, sobre todo, la sensación de haber dejado escapar algo más que tres puntos. La Liga se aleja peligrosamente, mientras las dudas crecen a pocos días de un compromiso mayúsculo en Europa frente al Bayern de Múnich. El Mallorca, en cambio, celebra algo más que una victoria. Sale del descenso, suma 31 puntos y se aferra a la permanencia con argumentos y carácter.



Ficha técnica

RCD Mallorca, 2: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Morlanes (Mateo Joseph, m.70), Samu Costa (David López, m.70), Darder, Pablo Torre (Virgili, m.70); Luvumbo (Antonio Sánchez, m.81) y Muriqi

Real Madrid, 1: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen (Militao, m.59), Carreras; Manuel Ángel (Vinicius, m.59), Tchouameni, Camavinga (Bellingham, m.59), Güler (Pitarch, m.72); Brahim (Mastantuono, m.76) y Mbappé

Goles: 1-0, m.42, Morlanes; 1-1, m.88, Militao; 2-1, m.91, Muriqi

Árbitro: José María Sánchez (Comité murciano). Amonestó a Leo Román (m.65), Valjent (m.84) y Maffeo (m.94), del Mallorca; y a Huijsen (m.47) y Mastantuono (m.90), del Real Madrid

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 23.015 espectadores