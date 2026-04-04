Guardiola no impedirá la marcha de Rodri: "Nadie puede rechazar al Real Madrid"

Rodrigo Hernández Cascante, Rodri, es uno de los viejos anhelos del madridismo, principalmente después de la marcha de jugadores como Toni Kroos y Luka Modric. La afición blanca sigue añorando un organizador de juego para que el equipo tenga una idea definida, a pesar de que en las últimas semanas parece haber mejorado claramente el tono con Álvaro Arbeloa al frente del banquillo.

Hace unos días, el centrocampista español del Manchester City, ganador del Balón de Oro 2024, no descartó la posibilidad de fichar por el Real Madrid este próximo verano, a pesar de que todavía le queda un año más de contrato con el club del Etihad (junio de 2028).

"Haber jugado en el Atlético de Madrid no me impide jugar en el Real Madrid, hay más jugadores que han hecho ese camino. No directamente, con el tiempo. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo", explicó Rodri, que cumplirá 30 años el próximo mes de junio, dejando abierta una posibilidad que en otros contextos podría parecer improbable.

Horas antes del partido de cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool, Pep Guardiola ha abierto la puerta a un Rodri que lleva en el City desde 2019 y que ha conquistado todos los títulos desde entonces, incluyendo cuatro títulos de la Premier League y una Champions (2023) en la que el jugador español marcó el gol de la victoria en la final contra el Inter de Milán.

"Ningún jugador rechazaría la posibilidad de jugar en el Real Madrid", admitió Guardiola. "Mi deseo siempre ha sido que Rodri se quede lo máximo posible en el club porque es un jugador increíble, pero cada uno decide su vida. Si un jugador no está feliz, puede irse; pero si es feliz, y creo que es feliz, todo seguirá igual. Si no es feliz, puede hablar con el director deportivo, aceptar una oferta que sea acorde a su calidad e irse", añadía el técnico catalán.

"Sé lo que el club quiere, quieren que se quede Rodri. Siempre he sido positivo respecto a ello, pero al final tampoco lo sé", ha apuntado el técnico de Santpedor, que a tenor de sus declaraciones y las del propio Rodri hace unos días, parece resignarse a perder, más pronto que tarde, a un jugador que es fundamental en sus esquemas y que parece estar volviendo a su nivel después de haber dejado atrás la grave lesión que sufrió en septiembre de 2024 —rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha—.